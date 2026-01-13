दिल्ली-NCR में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, शून्य के करीब टेंपरेचर ने हाथ-पैर कर दिए सुन्न, अगले 2 दिन संभलकर रहें

Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर में लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिल्ली में तापमान 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम के कुछ इलाकों में तापमान 0.6 डिग्री से 1.5 डिग्री तक दर्ज किया गया. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है.मौसम विभाग की मानें तो सफदरजंग और लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है. दिल्ली में 11 जनवरी को आया नगर में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. जबकि 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 से 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी तापमान में राहत मिलने के आसार नहीं है. 14 जनवरी को भी टेंपरेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि 15 जनवरी से थोड़ी राहत मिलना शुरू होगी. तब न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री से 18 जनवरी तक 8 से 10 डिग्री तक पहुंच जाने का अनुमान है. अधिकतम तापमान भी 20 से बढ़कर 23 डिग्री 18 जनवरी तक पहुंच जाने का अनुमान जताया गया है.

दिल्ली और गुरुग्राम में ठंड का महारिकॉर्ड

दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी सुबह मंगलवार को दर्ज की गई. जबकि पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है.हरियाणा के गुरुग्राम शहर में तो 0.6 डिग्री तापमान ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गुरुग्राम के आसपास ग्रामीण इलाकों में तो पाला गिर रहा है. फसलों, फलों-सब्जियों पर इसका असर देखा जा रहा है.

सीकर: 0.4 डिग्री

गुरुग्राम - 0.6 डिग्री

दिल्ली: 3 डिग्री

नोएडा : 3.3 डिग्री

फरीदाबाद : 4 डिग्री

गाजियाबाद : 4 डिग्री

देहरादून : 4.5 डिग्री

भारत मौसम विभाग ने राजधानी में तीन डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री तक कम है. पूरे इलाके में आर्द्रता भी 100 फीसदी के आसपास देखी गई. इससे ज्यादा गलन कंपकंपी महसूस की गई और हाथ-पैर सुन्न नजर आए.

रविवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था. तब न्यूनतम तापमान आयानगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री पहुंच गया. 12 जनवरी को भी दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. भारत मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है. बिहार और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों में सुबह घना कोहरा छाने की बहुत संभावना है.

Delhi Weather News

दिन के तापमान से भी कुछ खास राहत नहीं मिली, अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से मामूली ही अधिक था. वहीं कई स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता भी कम रही. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय आवागमन में भी कोहरे की वजह से दिक्कतें महसूस हुईं.

पंजाब-हरियाणा में रेड अलर्ट

चंडीगढ़ के मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. इसमें भीषण शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी दी गई थी. इस मौसम में पहली बार क्षेत्र में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. बठिंडा में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अमृतसर और फरीदकोट में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.हरियाणा में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई. गुरुग्राम में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जबकि सिरसा, सोनीपत, भिवानी और महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस रहा.

Weather News

ये भी पढ़ें- उफ्फ! गुरुग्राम में बर्फ जमाने वाली ठंड, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, अभी 2 दिन सर्दी से और बिगड़ेंगे हालात

राजस्थान में भी शीत लहर का कहर

राजस्थान के अंदरूनी हिस्सों तक ठंड का प्रकोप फैल गया है. सीकर जिले का फतेहपुर शेखावटी भयंकर सर्दी की चपेट में आ गया. इलाके में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री दर्ज किया गया. खेतों, पेड़ों, पानी की पाइप और ट्रैक्टर पर पाला जम गया. बर्फीली हवाओं से कोहरे के कारण दृश्यता कम रही. इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. रेल और सड़क परिवहन सेवाओं में यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. किसानों ने सरसों और मिर्च, टमाटर और टिंडा सहित सब्जियों की फसलों को पाले से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई.

North India Temperature

पंजाब-हरियाणा में ठंड और कोहरे का अलर्ट

भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है.पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है.