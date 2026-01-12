विज्ञापन

धुरंधर ही नहीं, 2025 में आई थी आदित्य धर की एक और फिल्म, बनने में लगे 9 साल, कैटरीना की जगह पत्नी यामी को किया कास्ट

2025 में आदित्य की एक और फिल्म आई थी, जिसका नाम था ‘धूम धाम’. इस फिल्म को आदित्य ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म में लीड रोल में हैं उनकी पत्नी यामी गौतम.

आदित्य धर की वो फिल्म जो 9 साल में बनकर हुई तैयार
नई दिल्ली:

आदित्य धर इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म ने दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स को भी खूब लुभाया है और ये 2025 की सबसे सफल फिल्म साबित हुई है. बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है. फिल्म अब तक दुनियाभर में 1200 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर चुकी है. लेकिन 2025 में आई आदित्य धर की ये इकलौती फिल्म नहीं है. इसी साल आदित्य की एक और फिल्म आई थी, जिसका नाम था ‘धूम धाम'. इस फिल्म को आदित्य ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म में लीड रोल में हैं उनकी पत्नी यामी गौतम.

2016 में इस नाम से होने वाली थी रिलीज

आदित्य धर ने साल 2019 में आई फिल्म उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. ये फिल्म सुपरहिट रही और आदित्य को बॉलीवुड में पहचान मिली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह इसके तीन साल पहले 2016 में डेब्यू करने वाले थे. धूम धाम को बनाने की तैयारी वह 2016 से कर रहे थे. तब इस फिल्म को रात बाकी नाम दिया गया था और फिल्म में कैटरीना कैफ और फवाद खान को लीड रोड में लिया जाना था. लेकिन प्रोजेक्ट को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिल्म तब नहीं बन सकी. जिससे कहानी और उसके किरदारों को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा.

9 साल बाद हुई रिलीज

बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में आदित्य धर ने बताया कि "हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया. हमने इसे कंटेम्पररी बनाया और इसे आज की कहानी बनाई". इसके बाद फिल्म को धूम धाम नाम से बनाया गया और लीड स्टार कास्ट के तौर पर यामी गौतम और प्रतीक गांधी को साइन किया गया. धूम धाम एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें यामी गौतम ने जबरदस्त एक्शन भी किया है. यामी की एक्टिंग की फिल्म में खूब तारीफ हुई.

