सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली: 85 इंटरनेशनल शतक के बाद किसमें कितना है दम?

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar record: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भले ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है लेकिन विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 85वां शतक ठोककर इतिहास रच दिया. कोहली का वनडे में यह 54वां शतक है. बता दें कि तीसरे वनडे में कोहली ने 108 गेंद पर 124 रन की पारी खेली, लेकिन जीत नहीं दिला सके. तीसरे वनडे में भारत को न्यूजीलैंड ने 41 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया. कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने धमाकेदार शतक जमाया. मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.

85 इंटरनेशनल शतक के बाद किसमें कितना है दम

अब कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक दर्ज हो गए हैं. 100 शतक से कोहली अब केवल 15 शतक दूर है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. ऐसे में अब जिस तरह से कोहली खेल रहे हैं उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि विराट जल्द ही 100 शतक के आंकड़े को छू सकते हैं. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद कोहली जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेलेंगे. वहीं 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भारीय टीम को 15 वनडे मैच शेड्यूल. यानी कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कितना शतक लगा पाएंगे, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

सचिन बनाम कोहली

सचिन ने अपने 85 इंटरनेशनल शतक तक अपने करियर में 29,283 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन का औसत 48.24 तक का था. रनों के आंकड़ों में सचिन, यहां कोहली से आगे नजर आते हैं.

विराट कोहली ने 85 इंटरनेशनल शतक तक अपने करियर में 28,215 रन बनाए हैं, इस दौरान कोहली का औसत 52.73. कोहली ने 85 शतकों के अलावा, उन्होंने 146 इंटरनेशनल अर्धशतक भी जड़े हैं,अबतक कोहली ने 54 वनडे, 29 टेस्ट और 1 टी-20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं.

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 50+ स्कोर सचिन तेंदुलकर 664 673 29283 48.24 248 227 विराट कोहली 559 626 28215 52.73 254* 231

क्या कोहली 100 शतक तक पहुंच पाएंगे.

