VIDEO: टेंबा बावुमा को देखते ही डांस करने लगे विराट, फिर कर दी ऐसी हरकत, हर कोई रह गया दंग!

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते बुधवार (3 नवंबर 2025) को रायपुर में खेला गया. जहां भारतीय टीम को जरूर शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पूरे लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी के दौरान 102 रनों की शतकीय पारी खेली. उसके बाद क्षेत्ररक्षण में भी पूरे जोशो-खरोश में नजर आए. अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने हमेशा विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनाए रखा. जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

टेंबा बावुमा को देखते हुए नाचने लगे कोहली

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. मजेदार बात जो है वह यह है कि कोहली ने जब यह डांस किया. तब बावुमा क्रीज पर उतरे ही थी. ऐसे में कुछ लोग उनके इस डांस को बावुमा से भी जोड़कर देख रहे हैं. उनका मानना है कि कोहली, बावुमा का ध्यान भंग करने के लिए ऐसा कर रहे थे. इस दौरान उन्हें अपने हाथों को विशेष तरीके से घुमाते हुए भी देखा गया.

46 रन बनाने में कामयाब रहे टेंबा बावुमा

हालांकि, टेंबा बावुमा के ऊपर विराट कोहली के इस कार्य का कोई विशेष असर नहीं पड़ा. क्विंटन डी कॉक (08) के आउट होने के बाद उन्होंने एडेन मार्कराम (110) के साथ ना केवल पारी को संभाला, बल्कि दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की शतकीय साझेदारी भी की. टीम को लिए उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 48 गेंदों का सामना किया. इस बीच 95.83 की स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला.

