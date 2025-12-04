IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Virat Kohli World record: भले ही दूसरे वनडे में भारत को साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हरा दिया लेकिन विराट कोहली ने 102 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया, कोहली का वनडे में यह 53वां शतक है और साथ ही इंटरनेशनल में 84वां शतक है. बता दें कोहली ने अपनी 102 रन की पारी में 93 गेंद का सामना करते हुए 7 चौके और दो छक्के लगाए. कोहली ने 109.68 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए. कोहली का यह शतक एक बार फिर 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ आया. ऐसा करते ही विराट कोहली ने वनडे में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में 100+के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने 100+के स्ट्राइक रेट के साथ अपने वनडे करियर में 36 शतक ठोके हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं जिनके नाम 100+ स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में कुल 25 शतक हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 100+के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 24 शतक बनाए हैं.

ODI में 100+ स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा शतक

36: विराट कोहली

25: एबी डिविलियर्स

24: सचिन तेंदुलकर

इसके साथ-साथ कोहली हार के दौरान सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं. वनडे करियर में यह कोहली का 8वां शतक है जब भारत को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, हार के दौरान सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी के मामले में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने हार के दौरान कुल 14 वनडे शतक ठोके हैं.

हार के दौरान सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी

14: सचिन तेंदुलकर (200 पारी)

11: क्रिस गेल (161 पारी)

09: ब्रेंडन टेलर (151 पारी)

08: विराट कोहली (103 पारी)

हार में विराट कोहली के ODI शतक

107 बनाम ENG, कार्डिफ़, 2011 123 बनाम NZ, नेपियर, 2014 117 बनाम AUS, मेलबर्न, 2016 106 बनाम AUS, कैनबरा, 2016 121 बनाम NZ, वानखेड़े, 2017 107 बनाम WI, पुणे, 2018 123 बनाम AUS, रांची, 2019 102 बनाम SA, रायपुर, 2025*



किसी भी फॉर्मेट में एक ही पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक

इसके अलावा कोहली के नाम अब नंबर 3 पर 46 सेंचुरी बनाई हैं. भारत के पूर्व कप्तान के नाम अब किसी भी फॉर्मेट में एक ही पोजीशन पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है, और उन्होंने ODI में ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर के 45 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

मैच की बात करें तो तो भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन का स्कोर खड़ा किया जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम ने 4 गेंद शेष रहते मैच को जीत लिया. साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से भारत को दूसरे वनडे में हरा दिया. अफ्रीकी की ओर से एडन मार्क्रम ने कमाल की पारी खेली और 98 गेंद पर 110 रन बनाने में सफल रहे. इसके अलावा मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 64 गेंद पर 68 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 34 गेंद पर 54 रन की पारी खेलकर अफ्रीकी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी. अब सीरीज1-1 की बराबरी पर है. सीरीज का आखिरी मैच विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा.

