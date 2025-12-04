विज्ञापन

जब रूसी राष्ट्रपति ने अमिताभ को छोड़ मिथुन को बताया था सबसे बड़ा स्टार, 'जिम्मी जिम्मी' के जादू से गूंज उठी थी दुनिया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा शुरू होने जा रहा है. ऐसे में हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के जिम्मी जिम्मी से जुड़ा वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान.

Read Time: 3 mins
Share
जब रूसी राष्ट्रपति ने अमिताभ को छोड़ मिथुन को बताया था सबसे बड़ा स्टार, 'जिम्मी जिम्मी' के जादू से गूंज उठी थी दुनिया
रूसी राष्ट्रपति ने मिथुन को क्यों बताया था भारत का सबसे बड़ा स्टार
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है.
  • 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर सोवियत संघ में जबरदस्त लोकप्रिय हुई थी
  • उनके गाने जिम्मी जिम्मी की वजह से उन्हें रूस में आज भी जिम्मी के नाम से जाना जाता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे पर नई दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इस दौरान कई समझौते भी होंगे और दोनों देशों की दोस्ती में एक नया मुकाम भी जुड़ेगा. लेकिन आप जानते हैं, रूस और भारत की ये दोस्ती सिर्फ राजनैतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है. भारतीय सिनेमा को रूस में (सोवियत रूस के दौर में भी) खूब पसंद किया जाता रहा है. राज कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक की फिल्मों को वहां खूब पसंद किया गया है. लेकिन मिथुन की फिल्म 'डिस्को डांसर' की दीवानगी के तो क्या कहने. 'डिस्को डांसर' के गाने 'जिम्मी जिम्मी' की ऐसी दीवानगी थी कि उन्हें जिम्मी कहकर ही बुलाया जाने लगा था. आइए जानते हैं रूसी राष्ट्रपति से जुड़ा एक मजेदार किस्सा...

अमिताभ नहीं हम तो मिथन को जानते हैं...

बात 1980 के दशक की है. उस दौर का मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ा ही मजेदार वाकया लोकप्रिय है. जब रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव (तब सोवियत संघ) भारत आए थे. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलवाते हुए कहा था, 'ये भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं.' गोर्बाचोव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था: 'नहीं... मेरी बेटी तो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को जानती है!' इस तरह मिथुन चक्रवर्ती की रूस में लोकप्रियता का इशारा मिल गया था. 

यहां देखें जिम्मी जिम्मी गाना:

रूस में मिथुन चक्रवर्ती की रूस में पॉपुलैरिटी

रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के ऐसा कहने की एक खास वजह थी. यह वजह 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर थी. सोवियत संघ में यह फिल्म जबरदस्त तरह हिट हुई थी. 'जिम्मी जिम्मी आजा आजा' गाना तो हर बच्चे-बूढ़े की जुबान पर था. फिल्म ने वहां 6 करोड़ से ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा था. मिथुन वहां ‘नंबर 1 इंडियन स्टार' बन गए थे. यही हनीं, गोर्बाचोव की बेटी इरीना मिखाइलोवना विरांन्स्काया ने भी इस बात को बाद में कन्फर्म किया था कि वो मिथुन की दीवानी थीं. 

मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का रिकॉर्ड

डिस्को डांसर मूवी ने मिथुन चक्रवर्ती को रातोरात फिल्म इंडस्ट्री का हिट सितारा बना दिया था. फिल्म का 'जिम्मी जिम्मी' गाना रूस, चीन, जापान, तुर्की जैसे कई देशों में खूब गूंजा. इस गाने को कंपोज बप्पी लहरी ने किया था. डिस्को डांसर फिल्म लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट से बनी थी जबकि इसने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putin India Visit, Russia President India Visit 2025, Mithun Chakraborty, Jimmy Jimmy Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com