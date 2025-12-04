विराट कोहली का जवाब नहीं, दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों ने तीसरे नंबर पर ODI में लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक

क्रिकेट के खेल में नंबर तीन का स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण होता है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कई वजहें हैं. मुख्य वजह जो है, वह यह कि ओपनरों के फ्लॉप होने के बाद पारी को संवारने की मुख्य जिम्मेदारी नंबर तीन के बल्लेबाज के ही कंधों पर होती है. इसके अलावा अगर ओपनरों की तरफ से अच्छी शुरूआत मिल जाती है तो उसे आगे भी बनाए रखने और टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी भी नंबर तीन के ही बल्लेबाज के ऊपर होती है. यही वजह है कि सभी टीमों में नंबर तीन का स्थान बेहद अहम होता है. कई खिलाड़ियों ने इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया ही नहीं है, बल्कि शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल भी जीत लिया है. बात करें वनडे फॉर्मेट में इस प्रमुख स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए दुनिया के किन 5 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली

वनडे फॉर्मेट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. यहां उन्होंने 240 पारियों में 60.94 की औसत और 94.42 की स्ट्राइक रेट से 12,371 रन बनाए हैं. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 46 शतक और 65 अर्धशतक देखने को मिले हैं. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रनों का है, जो उन्होंने 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में खेली थी. इस पारी में उन्होंने कुल 148 गेंदों का सामना किया था. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 22 चौके और 1 छक्का देखने को मिला था.

रिकी पोंटिंग

दूसरे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम आता है. जिन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 330 पारियों में 42.48 की औसत और 80.73 की स्ट्राइक रेट से 12,662 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 29 शतक और 74 अर्धशतक निकले. 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 164 रनों की पारी नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी सर्वोच्च पारी है.

बाबर आजम

नंबर तीन पर मौजूदा पाक स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का नाम आता है. जिन्होंने 116 पारियों में 57.53 की औसत और 87.46 की स्ट्राइक रेट से 5,811 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक और 31 अर्धशतक निकले हैं. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए बाबर की सर्वश्रेष्ठ पारी 158 रन की है, जो उन्होंने जुलाई 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेली थी.

कुमार संगाकारा

श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज कप्तान कुमार संगाकारा वनडे में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. यहां उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल 238 पारियों में बल्लेबाजी की. इस बीच 18 शतक और 66 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

जैक्स कैलिस, जो रूट और केन विलियमसन

पांचवें स्थान पर कुल तीन खिलाड़ियों का नाम आता है. जिसमें जैक्स कैलिस, जो रूट और केन विलियमसन का नाम शामिल है. इन तीनों ही खिलाड़ियों ने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए क्रमशः 13-13 शतक लगाए हैं.

