Year Ender 2025: विराट कोहली ने साल 2025 में मचाई खलबली, बनाए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 70 महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record in 2025: कोहली ने कि रिकॉर्ड की बारिश
- साल 2025 में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 13 मैचों में 651 रन बनाए और तीन शतक तथा चार अर्धशतक बनाए
- वनडे में 14000 रन सबसे तेज खिलाड़ी, एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी
- उन्होंने ICC नॉकआउट मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.
Virat Kohli record in 2025: साल 2025 में विराट कोहली ने जिस भी चीज़ को छुआ, वह सोना बन गई, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या घरेलू क्रिकेट. हर तरफ कोहली ने रन बनाए और ऐसे-ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए जिसने फैन्स को हैरान कर दिया. कोहली इस समय वनडे क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं. इस साल कोहली ने वनडे में 13 मैच खेलकर 651 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 3 शतक औऱ 4 अर्धशतक जमाया. कोहली ने इस साल 65.10 की औसत के साथ रन बनाए हैं.
साल 2025 में कोहली के विराट रिकॉर्ड
- वनडे में 14000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी
- 82, 83, 84 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाले सबसे तेज़
- 51, 52, 53 ODI 100s बनाने वाले पहले खिलाड़ी
- ICC नॉकआउट में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी
- एक ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी
- भारत के लिए सबसे ज़्यादा ICC ODI ट्रॉफ़ी (3)
- भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफ़ी (4)
- जीत में 18000 रन बनाने वाले पहले भारतीय
- ICC नॉकआउट में 10, 50+ स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी
- लिमिटेड ओवर्स (ODI/T20I) में टॉप स्कोरर बने
- ODI में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने (14557)
- इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने (27975)
- घरेलू ODI में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (61)
- नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बने (228)
- CT में IND के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने (747)
- CT में भारत के लिए सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (3)
- ICC नॉकआउट में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (3)
- संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ICC फ़ाइनल खेले (9)
- 68, 69, 70 M.O.M अवॉर्ड जीतने वाले सबसे तेज़
- ODI में भारतीय फ़ील्डर द्वारा सबसे ज़्यादा कैच (167)
- इंटरनेशनल में भारतीय फ़ील्डर द्वारा सबसे ज़्यादा कैच (342)
- ICC ODI में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (24)
- ICC ODI चेज़ में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (11)
- ICC ODI चेज़ में सबसे ज़्यादा रन (1308)
- CT चेज़ में 500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी
- चैंपियंस ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (7)
- CT में सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी (36 साल 110 दिन)
- चेज़ में 8000 ODI रन पूरे किए (सबसे तेज़)
- नंबर 3 पर 12000 ODI रन पूरे किए (सबसे तेज़)
- संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा नाबाद सेंचुरी (26)
- जीतने वाले पहले खिलाड़ी ICC में 15 M.O.M अवार्ड
- नॉन-ओपनर के तौर पर संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ICC 100s (6)
- नॉन-ओपनर द्वारा सबसे ज़्यादा नाबाद ICC 100s (4)
- ODI चेज़ में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (71)
- SENA में मेहमानों द्वारा सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (75)
- इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा नाबाद 50+ स्कोर (65)
- AUS के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा 50+ ODI स्कोर (24)
- AUS में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा 50+ ODI स्कोर (12)
- AUS में AUS के खिलाफ फील्डर द्वारा सबसे ज़्यादा कैच (38)
- इंटरनेशनल में अपना 22वां M.O.S अवार्ड जीता (सबसे ज़्यादा)
- 3 मैचों की ODI सीरीज़ में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन (302)
- संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा नाबाद 50+ ODI स्कोर (37)
- सबसे ज़्यादा मैदानों पर संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ODI शतक (34)
- 12वीं बार लगातार ODI 100s बनाए (सबसे ज़्यादा)
- SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक (7)
- भारतीयों में इंटरनेशनल में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा 50+ (27)
- ODI फॉर्मेट में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (16)
- इंटरनेशनल में घर पर सबसे ज़्यादा M.O.M अवार्ड (32)
- ODIs में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा M.O.M अवार्ड (6)
- एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज़्यादा ODI 100s (नंबर 3 पर 46)
- सफल ODI रनचेज़ में 6000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने
- एक ICC में एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन (PAK के खिलाफ 745)
- एक ICC में एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा M.O.M (PAK के खिलाफ 5)
- WC/CT दोनों में PAK के खिलाफ 100s बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी
- सभी ICC टूर्नामेंट में PAK के खिलाफ M.O.M अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी
- एक ICC ODI नॉकआउट में लगातार 3 बार 50+ बनाने वाले एकमात्र भारतीय बने
- एक ICC में एक विरोधी के खिलाफ 3 बार 80 के स्कोर पर आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने (AUS के खिलाफ)
- एक टीम के खिलाफ 1000 ODI रन बनाने वाले पहले भारतीय SA जीते हुए मैचों में
- ODI जीत में SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन (4548)
- इंटरनेशनल जीत में SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक (25)
- एक ही फॉर्मेट में घर पर सबसे ज़्यादा शतक
- (भारत में ODI में 26 शतक)
- 4 अलग-अलग टीमों (बनाम AUS, SL, WI, SA) के खिलाफ 10 या उससे ज़्यादा शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने
- इस दशक में ODI में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने
- 350+ ODI टीम टोटल में सबसे ज़्यादा शतक (11)
- ODI द्विपक्षीय मैचों में 10000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी
- SA/IND दोनों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI M.O.S अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने
- 10 अलग-अलग देशों में ODI शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बने
- ICC ODI रैंकिंग में टॉप 10 में साल खत्म करने का संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा बार रिकॉर्ड (16 बार)
- ICC ODI रैंकिंग में टॉप 2 में साल खत्म करने का सबसे ज़्यादा बार रिकॉर्ड (10 बार)छह अलग-अलग कैलेंडर वर्षों में 60+ ODI औसत वाले एकमात्र खिलाड़ी बने
- चैंपियंस ट्रॉफी के 3 एडिशन (2013, 2017, 2025) में 50+ औसत वाले एकमात्र खिलाड़ी बने
