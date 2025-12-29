Year Ender 2025: विराट कोहली ने साल 2025 में मचाई खलबली, बनाए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 70 महारिकॉर्ड

Virat Kohli record in 2025: साल 2025 में विराट कोहली ने जिस भी चीज़ को छुआ, वह सोना बन गई, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या घरेलू क्रिकेट. हर तरफ कोहली ने रन बनाए और ऐसे-ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए जिसने फैन्स को हैरान कर दिया. कोहली इस समय वनडे क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं. इस साल कोहली ने वनडे में 13 मैच खेलकर 651 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 3 शतक औऱ 4 अर्धशतक जमाया. कोहली ने इस साल 65.10 की औसत के साथ रन बनाए हैं.

साल 2025 में कोहली के विराट रिकॉर्ड