विराट कोहली के साल 2025 के 5 सबसे यादगार पल, कभी बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पहली बार जीता IPL

Virat Kohli's most memorable moments: 2025 में भारतीय टीम के लिए कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन विराट कोहली ने जिस भी चीज़ को छुआ, वह सोना बन गई, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या घरेलू क्रिकेट

Most memorable moments of Virat Kohli
  • विराट कोहली ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर 123 टेस्ट में 9230 रन बनाए और शानदार रिकॉर्ड छोड़ा
  • कोहली ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारत को 50 ओवर का ICC टाइटल जिताया
  • आईपीएल में 18 सीज़न खेलने के बाद विराट कोहली की टीम आरसीबी ने 2025 में पहली बार खिताब जीता
Virat kohli most memorable moments in 2025: विराट कोहली के लिए 2025 में कुछ यादगार पल आए, यह साल दुनिया भर में उनके लाखों फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाएगा. T20I और टेस्ट से रिटायर होने के बाद, 37 साल के कोहली 50-ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर में एक मज़बूत खिलाड़ी बने हुए हैं. हालांकि 2025 में भारतीय टीम के लिए कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन विराट कोहली ने जिस भी चीज़ को छुआ, वह सोना बन गई, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या घरेलू क्रिकेट. भारत के पूर्व कप्तान साल के अंत में विजय हजारे ट्रॉफी में खेले और वहां भी उन्होंने शतक जमाया. उन्होंने अब तक खेले गए दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है.

Photo Credit: VIrat Kohli Stats

1- टेस्ट से रिटायरमेंट

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर फैन्स को गहरा झटरा दिया.  दाएं हाथ के बल्लेबाज, जो किसी भी दूसरे फॉर्मेट के मुकाबले पांच दिन के क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते थे, उनसे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान अहम भूमिका निभाने की उम्मीद थी. हालांकि, उनके अचानक रिटायरमेंट ने भारत को 2025-2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अपनी योजनाओं को बदलने पर मजबूर कर दियाकोहली ने अपने टेस्ट करियर का अंत शानदार रिकॉर्ड के साथ किया. उन्होंने 123 टेस्ट में 46.85 की शानदार औसत से 9230 रन बनाए. इस अनुभवी बल्लेबाज ने अपने शानदार करियर में रेड-बॉल फॉर्मेट में 31 अर्धशतक और 30 शतक भी लगाए, और आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक के तौर पर रिटायर हुए.

2-  चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब

विराट कोहली और भारत का 50 ओवर के ICC टाइटल का लंबा इंतज़ार इस साल की शुरुआत में खत्म हो गया. उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. कोहली टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे.  टूर्नामेंट के दौरान, कोहली का शानदार प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 111 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए.  वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 98 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए, जिससे भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.

3.पहली बार आईपीएल का खिताब 

कोहली IPL में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 18 सीज़न खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं.  लेकिन कभी भी खिताब नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस साल कोहली की टीम आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता और विराट का एक ओर सपना पूरा हुआ. कोहली ने दो बार ऑरेंज कैप जीती, एक बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन कभी भी उस  ट्रॉफी को अपने हाथों में नहीं ले पाए थे. लेकिन, 2025 में सब कुछ बदल गया, जब RCB ने रजत पाटीदार की कप्तानी में सफलता का स्वाद चखा, खिताब ने जीतने के अपने सूखे को खत्म किया और कोहली की कैबिनेट में एक ट्रॉफी जोड़ी.  टूर्नामेंट के दौरान, कोहली ने 15 पारियों में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे.

Photo Credit: AFP

4. वनडे में शानदार फॉर्म

टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट के बाद कोहली वनडे क्रिकेट लगातार खेलते रहे. हालांकि कोहली के भविष्य कोलेकर काफी बातें हुई. उनपर दबाव भी बनाया गया कि यदि उनका परफॉर्मेंस वनडे में अच्छा नहीं रहा तो टीम इंडिया से बाहर भी किए जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दो पारियों में 0 पर आउट होने के बाद उनके ऊपर दबाव था लेकिन तीसरे वनडे में अर्धशतकीय पारी खेलकर आलोचना करने वालों को करार जवाब दिया. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे सीरीज में दो शतक ठोककर कोहली ने अपना परचम फिर से लहरा दिया. कोहली ने तीन मैचों की सीरीज में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. 

कोहली ने इस साल कई कारानामे किए जिसमें उनका सबसे बड़ा कारनामा किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रहा है. कोहली अब सचिन तेंदुलकर के आगे हैं. कोहली के नाम वनडे में 53 शतक है तो वहीं, सचिन ने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे. 
Photo Credit: PTI

5-गौतम गंभीर के साथ विवाद

इन सबके अलावा टीम के कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर भी काफी बातें सामने आई, कई रिपोर्ट में यह बातें कही गई कि टीम के सीनियर खिलाड़ी और कोच को बीच सबकुछ ठीक नहीं हैं, सीनियर खिलाड़ी और कोच के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोहली और रोहित भारत की वनडे वर्ल्ड कप की टीम की योजना में शामिल नहीं हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अपने खेल से उन सभी बातों पर विराम लगा दिया. 

