Chandra Grahan 2026: हैदराबाद में दिखेगा 'अंधेरे में गुम आधा चांद', जानिए पूरा टाइमिंग और IMD अपडेट

3 मार्च की शाम आसमान में एक दिलचस्प मंजर बनने वाला है. चांद पूरा तो होगा, लेकिन कुछ देर के लिए उसका चेहरा बदला हुआ नजर आएगा. खासकर हैदराबाद और नलगोंडा में लोगों को बस कुछ मिनट का ही मौका मिलेगा. आखिर यह 'आधा ढका चांद' क्या है?

'Bitten Moon' फेज क्या है? 3 मार्च को दिखेगा खास नजारा

Total lunar eclipse in Telangana: 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा. जब पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्र सतह पर पड़ती है, तब यह खगोलीय घटना होती है. भारत में यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. पूर्ण ग्रहण की अवस्था 4 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगी.

हैदराबाद और नलगोंडा में क्या दिखेगा (What Will Be Visible in Hyderabad and Nalgonda)

IMD के अनुसार हैदराबाद में चांद का उदय शाम 6 बजकर 22 मिनट पर होगा, यानी यहां लोगों को ग्रहण का सिर्फ अंतिम चरण देखने का मौका मिलेगा, जो करीब 26 मिनट तक रहेगा. नलगोंडा में चांद 6 बजकर 19 मिनट पर निकलेगा और करीब 29 मिनट तक दृश्यता रहेगी.

क्या होता है 'Bitten Moon' फेज (What Is the Bitten Moon Phase)

जब चांद पृथ्वी की गहरी छाया यानी उम्ब्रा से गुजरता है, तब उसका एक हिस्सा गहरा और लालिमा लिए नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे चांद का एक टुकड़ा किसी ने काट लिया हो. इसी वजह से इसे 'Bitten Moon' कहा जाता है.

कहां कहां दिखेगा ग्रहण (Where the Eclipse Will Be Visible)

IMD के मुताबिक, यह चंद्र ग्रहण भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा. उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार में पूर्ण अवस्था का अंत देखा जा सकेगा. दुनिया के स्तर पर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कई हिस्सों में यह स्पष्ट दिखेगा. यह खबर अहम है क्योंकि खगोल प्रेमियों को सही समय पर तैयार रहना होगा. चांद का यह दिलकश मंजर कुछ ही मिनटों का मेहमान होगा, इसलिए मौका चूकना नहीं चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

