IND vs AUS: कुमार संगाकारा को पछाड़ने की कगार पर खड़े विराट कोहली, 54 रन बनाते ही ये कीर्तिमान करने अपने नाम

Most Runs in ODI History, Virat Kohli on Verge of Suprassing Kumar Sangakkara: एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में फैंस की नजरें विराट कोहली पर होंगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिय है. पर्थ में दोनों ने करीब सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. लेकिन दोनों फ्लॉप हुए. रोहित जहां 8 रन बना पाए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. लेकिन एडिलेड में कोहली का रिकॉर्ड एक अलग कहानी बयां करता है और इसीलिए फैंस को उम्मीद है कि भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि सीरीज में बने रहने के लिए इस जरूरी मैच में कोहली का बल्ला चलेगा.

कोहली के निशाने पर होगा बड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली वनडे इतिहास में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली ने 303 मैचों की 291 पारियों में 57.64 की औसत और 93.29 की स्ट्राइक रेट से 14181 रन बनाए हैं. कोहली के बल्ले से एक शतक और 74 अर्द्धशतक भी आए हैं. कोहली ने वनडे में 1325 चौके लगाए हैं जबकि 152 छक्के लगाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 183 का है. कोहली अगल एडिलेड में 54 रन और बना लेते हैं तो वह वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे.

श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकार ने वनडे में 404 मैचों की 380 पारियों में 41.98 की औसत और 78.86 की स्ट्राइक रेट से 14234 रन बनाए हैं. संगाकार के नाम वनडे में 25 शतक और 93 अर्द्धशतक हैं. संगाकारा का वनडे में सर्वोच्च स्कोर 169 का है.

वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 463 मैचों की 452 पारियों में 44.83 की औसत और 86.23 की स्ट्राइक रेट से 18426 रन बनाए हैं. सचिन के नाम वनडे में 49 शतक और 96 अर्द्धशतक हैं. सचिन वनडे के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक पारी में 200 रन बनाए थे.

