सोशल मीडिया पर यूं खिलने लगा है विराट का बचपन, ‘जब चीकू को मिल गये चीकू’

Virat Kohli and His childhood lookalike: वडोदरा वनडे के दौरान विराट अपने एक नन्हे हमशक्ल से मिलते हैं और रोहित शर्मा को भी उसके बारे में बताते हैं. वो उस नन्हे हमशक्ल को कहते हैं कि अब से वो उनके दोस्त हैं. ये बच्चा भी आगे क्रिकेटर बनने का ख़्वाब देख रहा है और उसके वीडियोज़ भी जमकर वायरल हो रहे हैं. 

Virat Kohli

Virat Kohli meets his childhood lookalike: किंग कोहली की हर पारी उनका कद और विराट करती जा रही है. उनकी हर पारी के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के सहारे सामने आ रही हैं जो दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स को सुकून पहुंचा रही हैं. विराट कोहली की हर पारी के साथ उनके लिए दुआओं का दौर भी बढ़ता जा रहा है. विराट वडोदरा में 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर आउट हुए (8 चौके, 1 छक्का, 102.19 स्ट्राइक रेट) तो लगा कि किंग नहीं जैसे उनके करोड़ों फ़ैन्स शतक से चूक गए. वनडे में दुनिया में सर्वाधिक 53 और इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक लगा चुके विराट के फ़ैन्स उनके 100 शतक का बेताबी से इंतज़ार करने लगे हैं. उनके फ़ैन्स सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के वो बेहद पुराने वीडियोज़ फ़ैन्स, सोशल मीडिया पर, दिल को छूनेवाले पोस्ट कर रहे हैं.

राहुल द्रविड़ और सचिन की भविष्यवाणी

क़रीब 13 साल पहले मुंबई के एक फ़ंक्शन में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान ख़ान ने सचिन तेंदुलकर से सवाल किया था कि क्या भविष्य में कोई उनके 100 शतकों का रिकॉर् तोड़ पाएगा. सचिन ने कहा था, “इसी रूम में बैठे हैं दो यंगस्टर्स- विराट और रोहित तोड़ सकते हैं. जबतक कोई मेरा रिकॉर्ड कोई हिन्दुस्तानी तोड़ता है मुझे अच्छा ही लगेगा.” सचिन का वो इशारा एक खूबसूरत भविष्यवाणी की तरह क्रिकेट फ़ैन्स की धड़कनें तेज़ कर रहा है. विराट कोहली ने यकीनन सचिन की बेमिसाल विरासत को कमाल तरीके से आगे बढ़ाया है

एक और बेहद खूबसूरत वीडियो में पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ भी विराट कोहली और एमएस धोनी को लेकर ऐसी ही भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं. द्रविड़ उस वीडियो में कहते दिखते हैं, “मैं जब इन दो यंगमैन- विराट और माही को देखता हूं तो आश्वस्त हो जाता हूं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. ये अपनी कहानियां लिखेंगे. दुनिया भर के फ़ैन्स के लिए किस्से छोड़ जाएंगे. और, सबसे ख़ास बात ये अपने सामने ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिससे आनेवाली पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी.”

चीकू से मिले चीकू'

वडोदरा वनडे के दौरान विराट अपने एक नन्हे हमशक्ल से मिलते हैं और रोहित शर्मा को भी उसके बारे में बताते हैं. वो उस नन्हे हमशक्ल को कहते हैं कि अब से वो उनके दोस्त हैं. ये बच्चा भी आगे क्रिकेटर बनने का ख़्वाब देख रहा है और उसके वीडियोज़ भी जमकर वायरल हो रहे हैं. 

ये दिल मांगे मोर!

विराट अंतर्राष्ट्रीय वनडे के 300 मैचों का आंकड़ा पार करते हुए अपने नाम 309 मैच कर चुके हैं. ख़ास बात ये है कि 37 विराट 20 साल के एथलीट जितने फिट और रनों के भूखे नज़र आते हैं. पिछले 10 मैचों में उन्होंने 3 शतक और 4 बड़ी अर्द्धशतकीय पारियां खेलकर लगाकर गणित के सारे हिसाब-क़िताब में उठापटक मचा दी है. इन मैचों में उन्होंने प्रति 3 मैच शतकी पारियां खेली हैं और वनडे में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट 100+ का रखा है. हालांकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक मौजूदा शेड्यूल के हिसाब से भारत को करीब डेढ़ दर्ज मैच ही खेलने हैं. मगर किंग की पारियों ने फ़ैन्स की रनों और शतकों की भूख भी बढ़ा दी है. विराट बोलें ना बोलें, फ़ैन्स बोलने लगे हैं, ये दिल मांगे मोर!

