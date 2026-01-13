IND vs NZ 2rd ODI: विराट कोहली खास कारनामे से 63 रन दूर, टूट जाएगा रिकी पोंटिंग का यह मेगा रिकॉर्ड

Virat Kohli Eye Ricky Ponting Big Record: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज के दूसरे वनडे में एक और खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. वडोदरा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने कोहली की नजरें अब रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने पर है. इसके लिए उन्हें 63 रनों की जरूरत है. कोहली इस दौरान गॉर्डन ग्रीनिज को पीछे छोड़ेंगे और फिर उनकी नजरें वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के रिकॉर्ड पर होगी.

किंग कोहली छोड़ेंगे रिकी पोंटिंग को पीछे

विराट कोहली अगर राजकोट में 63 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह लिस्ट‑A क्रिकेट (वनडे और घरेलू एकदिवसीय मैचों का संयुक्त रिकॉर्ड) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज़ रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे. फिलहाल दोनों के बीच 63 रनों का फासला है.

बात अगर आंकड़ों की करें तो विराट कोहली ने अभी तक 345 लिस्ट ए मैच की 332 पारियों में 16,300 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 57.80 का रहा है. कोहली के बल्ले से 58 शतक और 86 अर्धशतक भी आए हैं. जबकि रिकी पोंटिंग ने 456 मैच की 445 पारियों में 41.74 की औसत से 16,363 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 34 शतक और 99 अर्धशतक आए हैं.

कोहली का औसत और शतक की संख्या, इस सूची में सबसे प्रभावशाली है. कोहली पहले ग्रीनिज को पीछे छोड़ेंगे (16,349 रन), फिर पोंटिंग को. इसके बाद उनका अगला लक्ष्य होगा विवियन रिचर्ड्स (16,995 रन) होगा.

भारत की नजरें सीरीज जीतने पर

विराट कोहली की शानदार फॉर्म ने भारत की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों को लेकर बढ़ती चिंताओं को कुछ हद तक कम कर दिया है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल करके तीन मैच की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा.

भारत ने वडोदरा में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया था. वाशिंगटन सुंदर उस मैच में चोटिल हो गए थे और वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

चयनकर्ताओं ने दिल्ली के आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है, लेकिन भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर की ऑलराउंडर को प्राथमिकता देने की रणनीति को देखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक और ऑलराउंडर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

ऋषभ पंत पहले वनडे से पूर्व चोटिल होने के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए थे. चयनकर्ताओं ने उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल करने का फैसला किया, जो टीम प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में एक और विकल्प हो सकते हैं.

भारतीय टीम की इन चिंताओं के बीच सभी की निगाह कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी रहेगी जो अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव में हैं. पहले मैच में कोहली वनडे में अपने 54वें शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 91 गेंदों पर खेली गई 93 रन की पारी ने भारत की जीत की नींव रखी.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), मिशेल हे (विकेटकीपर), निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​जोश क्लार्कसन, जैक फाउल्स, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनोक्स, माइकल रे.

यह भी पढ़ें: ICC की दो-टूक, बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: सिर्फ़ श्रेयस, पंत और अर्शदीप ऑक्शन के पैसों से खरीद सकते हैं पाकिस्तान के PSL की बड़ी से बड़ी टीम