Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 January 2026: मिथुन का मन रहेगा प्रसन्न तो कुंभ के पूरे होंगे सारे काम, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 January 2026: आज बुधवार को चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन और कुंभ राशि वालों पर किस्मत पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगी. आज इन्हें घर और बाहर दोनों जगह लोगों से मनचाहा सुख और सहयोग प्राप्त होगा. आज जहां इनके सोचे हुए काम पूरे होंगे, वहीं पूरा दिन हंसी-खुशी बीतेगा. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 14 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 January 2026: आज माघ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन और कुंभ राशि का पूरे दिन गुडलक काम करता हुआ दिखाई देगा. जिसके कारण आज इनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे. करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. मित्रों और शुभचिंतकों से सुख-सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण पूरा दिन खुशियों भरा रहेगा, लेकिन यदि बात करें वृषभ, सिंह और धनु राशि की तो आज इन्हें सेहत और संबंध को लेकर सावधानी बरतनी होगी. कामकाज में इन्हें कुछेक दिक्कतें आ सकती हैं. आज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, जानने के लिए पढ़ें 14 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपका दिन मिश्रित फलदायी है. आज आप अस्वस्थता एवं चिंता का अनुभव करेंगे. शरीर में थकान, आलस्य एवं मन में अशांति रहेगी. आप थोड़े क्रोधित रहेंगे, जिससे काम बिगड़ सकता है. निर्धारित काम के लिए प्रयासरत रहें. धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा. आप आज जो भी प्रयत्न करेंगे, वे गलत दिशा में हो सकते हैं. धैर्य रखें. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. दूसरों के काम में ज्यादा दखल देना आपको भारी पड़ सकता है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन सावधानीपूर्वक गुजारें. आज किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू ना करें. आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. खान-पान में विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है. शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से व्याकुलता का अनुभव करेंगे. ऑफिस में कार्य भार के कारण अधिक थकान का अनुभव होगा. यात्रा लाभदायी नहीं रहेगी. आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकालें. 

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे. घर में शांति और आनंद का वातावरण आपके मन को प्रसन्न रखेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. व्यापार में वाद-विवाद या मनमुटाव के मौके आ सकते हैं. इससे सावधान रहना आवश्यक है. छोटे भाई-बहनों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है. परिवार में मेहमानों के आने से मन खुश रहेगा. आज आप अपनों को उपहार देने के लिए किसी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं. दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में बना रहेगा.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज के दिन शांतिपूर्ण तरीके से रहें. आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. पेट में पीडा़ रहेगी, इससे आपका मन काम में नहीं लगेगा. मानसिक रूप से भी किसी चिंता में रहेंगे. आकस्मिक खर्च होगा. वाद-विवाद को टालें. यात्रा और नए काम की शुरुआत ना करें. समय कार्य नहीं कर पाने के कारण आपको मिलने वाला कोई प्रोजेक्ट किसी ओर को मिल सकता है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. घर में स्वजनों के साथ गलतफहमी हो सकती है. माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. कार्यस्थल पर आपकी योजना के अनुसार काम नहीं होने से निराशा हो सकती है. 

कन्या (virgo)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपको किसी भी काम में बिना सोचे-समझे भाग नहीं लेना है. साथियों के साथ समय अच्छी तरह गुजरेगा. भावनात्मक संबंधों में आप नरम रहेंगे. मित्रों एवं स्वजनों से भेंट होगी. भाई-बहनों से लाभ होगा. विरोधियों का सामना कर पाएंगे. आध्यात्मिक बातों में सिद्धि मिलेगी. ध्यान से मन शांत बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपको कोई नया टारगेट मिल सकता है. हालांकि सहकर्मियों का साथ कम मिलने से आप निराश हो सकते हैं.

तुला (Libra)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आनंद में गुजरेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी. स्वजनों के साथ आज भेंट होगी. मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी. धार्मिक प्रवास से मानसिक खुशी मिलेगी. संबंधों में उतार-चढ़ाव आपको परेशान कर देगा. कार्यस्थल पर आज आपका मन नहीं लगेगा. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य बना हुआ है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन शुभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ खुशी में समय गुजरेगा. दोस्तों या परिजनों से आपको उपहार मिलेगा. प्रियजन के साथ की गई मुलाकात में सफलता मिलेगी. मांगलिक प्रसंग पर जाने की संभावना है. धन लाभ होने से मन प्रसन्न रह सकता है. किसी छोटी यात्रा का योग है. दांपत्यजीवन में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में छायी नकारात्मकता दूर होगी.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किलभरा हो सकता है. परिजनों के साथ बहस होगी. किसी से उग्र व्यवहार के कारण मनदु:खी हो सकता है. वाणी पर संयम रखना पड़ेगा. मन के आवेश पर अंकुश रखना पड़ेगा. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए वाहन आदि का प्रयोग ध्यान से करें. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कहीं आकस्मिक धन खर्च होगा. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. मित्रों, सम्बंधियों से की गई मुलाकात से आपका दिन आनंद में गुजरेगा. सामाजिक क्षेत्र, व्यापार तथा आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी रहेगा. जीवनसाथी की तलाश करने वालों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं. मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का अवसर बन सकता है. घर में किसी शुभ प्रसंग की संभावना हैं. कार्यस्थल पर काम में उत्साह बना रहेगा. व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. आज प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त होगी. आप मानसिक रूप से खुश रहेंगे. नौकरी में अधिकारियों की प्रसन्नता के कारण पदोन्नति के योग हैं. बड़ों का आशीर्वाद भी आपके साथ हैं. धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा. गृहस्थ-जीवन में आनंद प्राप्त होगा. परिजनों के साथ चल रहा मतभेद दूर होगा. आज किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं. समय आपके लिए लाभ का बना रहेगा. 

चंद्रमा 14 जनवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. मन की अस्वस्थता के कारण आप आज चिंतित रहेंगे. शरीर में थकान और आलस्य का अनुभव होगा. अधिकारियों के साथ बातचीत में सावधानी बरतें. कार्यस्थल पर आज आपका मन नहीं लगेगा. संतान के विषय में आपको चिंता रहेगी. आवश्यक निर्णय लेना आज उचित नहीं है. व्यापारी वर्ग को काम में बाधा आ सकती है. नेगेटिव विचारों से दूरी बनाए रखें.

