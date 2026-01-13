Weather Update: शीतलहर और घने कोहरे की दोहरे मार को हो जाएं तैयार! IMD का रेड अलर्ट, कहां -11 डिग्री पहुंचा पारा?

Weather Update: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और तेज हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर, घने से बहुत घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है. IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में ठंड का असर बना रहेगा, हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे राहत मिलने की संभावना है. बीते 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य से 50 मीटर तक दर्ज की गई. अमृतसर, पंतनगर, अंबाला, बरेली और हिंडन जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. वहीं पंजाब के बठिंडा क्षेत्र में देश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

IMD ने बताया- अगले 5-6 दिन कैसा रहेगा मौसम

IMD के अनुसार अगले 5–6 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा बना रह सकता है. उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है. कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है.

दूसरी ओर, दक्षिण भारत के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश अब थमने की ओर है. हालांकि बीते 24 घंटों में तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई.

दिल्ली में 16 जनवरी तक कोहरा और शीतलहर की आशंका

दिल्ली-एनसीआर में 13 से 16 जनवरी के बीच सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री और अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. IMD ने यात्रियों को सतर्क रहने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने स्वास्थ्य, परिवहन और कृषि से जुड़े जोखिमों को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव की जरूरत है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते 3-4 दिनों से बहुत घने कोहरे और प्रचंड ठंड का असर देखा जा रहा है. अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाते ठण्ड और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा.

भीषण ठंड और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी

मंगलवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठण्ड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ठण्ड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में पिछले रविवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जब न्यूनतम तापमान आयानगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ये राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी, 2024 के बाद सबसे ठंडा दिन था.

इससे पहले 13 जनवरी को भी दिल्ली के सफदरजंग और लोधी रोड एरिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा ठण्ड रही. हिसार में न्यूनतम तापमान गिरकर सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस रह गया. करनाल में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, मुज़फ्फरनगर में 2.1 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

मंगलवार 13 जनवरी को कहां कितना रहा तापमान

कोल्ड डे और कोहरा छाए रहने की संभावना

भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, "अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी. अगले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की बहुत संभावना है". अगले 5-6 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.



