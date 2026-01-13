उफ्फ! गुरुग्राम में बर्फ जमाने वाली ठंड, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, अभी 2 दिन सर्दी से और बिगड़ेंगे हालात

Delhi NCR Weather News: उत्तर भारत में कुछ दिनों से धूप खिले होने के बावजूद कड़ाके की ठंड पड़ रही है.दिल्ली में रिकॉर्डतोड़ सर्दी के बाद गुरुग्राम में बर्फ जमा देने जैसी ठंड पड़ रही है. शीत लहर ने पूरे उत्तर भारत को जकड़ रखा है. मौसम विभाग ने गुरुग्राम में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान के बीच अगले दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारत मौसम विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय के आधिकारिक बुलेटिन में गुरुग्राम में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जिसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है.

ट्विटर पर गुरुग्राम एडब्ल्यूएस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हरियाणा के गुरुग्राम में 0.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. जबकि नारनौल में 1.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली में तापमान 12 जनवरी को 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. वहीं 13 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से थोड़ी राहत मिल सकती है. जबकि अधिकतम तापमान भी 21-22 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि गुरुग्राम, साउथ दिल्ली और सैनिक फॉर्म के आसपास तापमान -1 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

सीकर- 0.4 डिग्री

दिल्ली -3 डिग्री

नोएडा-3.3 डिग्री

फरीदाबाद-4 डिग्री

गाजियाबाद-5.3 डिग्री

देहरादून-4.5 डिग्री

Ground frost has been reported from #SainikFarms and nearby areas of #Gurgaon and #SouthDelhi as temps dipped to -1 to +1.5°C range in these areas.

•Gurgaon: 0.6°C

•Imsky05/SainikFarms05: 1.1°C



•Open green covers & rural areas dipped to negatives.

Clear fog free skies to… https://t.co/WM5w9IdMjF pic.twitter.com/HBz7azVg8J — IndiaMetSky Weather (@indiametsky) January 12, 2026

गुरुग्राम के कई गांवों में अभी पाला पड़ रहा है. फसलों और सब्जियों पर पाला साफ देखा जा सकता है. मौसम विभाग की मानें तो पाला अपनेआप में बर्फ जमाने वाला यानी शून्य डिग्री के आसपास तापमान का संकेत देता है. हालांकि गुरुग्राम के शहरी इलाकों में थोड़ी राहत दिख रही है.सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने कार और खेती में बर्फ जैसी जमी परत की तस्वीरें शेयर की है, जो भयानक ठंड का अहसास दिला रही है.

दिल्ली में अभी कोहरे से तो राहत मिल गई है, लेकिन ठंड अभी बरकरार रहेगी. 15 जनवरी से 18 जनवरी तक हल्का कोहरा और शीत लहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.

Delhi Weather

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में शीत लहर जारी रहने की संभावना है. वहीं अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के तमाम इलाकों में घना कोहरा सुबह के वक्त परेशान कर सकता है. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाकों में कोल्ड डे अलर्ट की चेतावनी दी गई है.