IND vs SA: शतक लगाकर विराट कोहली ने चूमी शादी की अंगूठी, पत्नी अनुष्का शर्मा का रिएक्शन हुआ वायरल

Anushka Sharma Reaction on Virat Kohli Century IND vs SA: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी शानदार शतक लगाकर अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया.

Anushka Sharma Reaction on Virat Kohli Century IND vs SA

Anushka Sharma Reaction on Virat Kohli 53rd ODI Century IND vs SA: विराट कोहली ने रायपुर में एक और बैटिंग मास्टरक्लास दिखाया, दूसरे ODI टेस्ट में शानदार सेंचुरी लगाकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. खचाखच भरी भीड़ ने विंटेज कोहली को देखा, जब उन्होंने अधिकार, टाइमिंग और पूरे कमांड के साथ चेज को कंट्रोल किया. जैसे ही सोशल मीडिया पर फैंस ने खुशी मनाई, भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी जश्न में शामिल हो गए, उन्होंने कोहली की कंसिस्टेंसी और हफ्ते के किसी भी दिन किसी भी अटैक पर हावी होने की काबिलियत की तारीफ करते हुए एक शानदार मैसेज पोस्ट किया.

कोहली की पत्नी और एक्टर अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर दिल को छू लेने वाला रिएक्शन दिया. सेंचुरी के बाद कोहली को अपनी शादी की अंगूठी चूमते देखा जा सकता था.

विराट कोहली रायपुर में जारी दूसरे वनडे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. भारतीय टीम 62 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

विराट कोहली ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये उनके वनडे करियर का 53वां शतक था. कोहली ने इस मैच में 93 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली. उनके साथ ऋतुराज गायवाड़ (105) ने भी शतक लगाया.

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. इस लिस्ट में कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे मुकाबलों में 49 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा (33), रिकी पोंटिंग (30) और सनथ जयसूर्या (28) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर मौजूद हैं.

रायपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. भारतीय टीम तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी.

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है. उनके साथ भारत की प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है.

दूसरी ओर, टेंबा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे हैं. इस टीम में क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी को मौका दिया गया है.

Cricket, India, Virat Kohli, India Vs South Africa 2025 India
