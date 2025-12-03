विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली का ODI में धमाका, 53वां शतक ठोक मचाई खलबली, गावस्कर बोले- सुपरमैन की जरूरत नहीं..

Sunil Gavaskar on Virat Kohli : रायपुर वनडे में कोहली ने शतक ठोक इतिहास रच दिया है. विराट कोहली ने पिछले वनडे में 135 रन की पारी खेली थी. बता दें कि कोहली दूसरे वनडे में 102 रन बनाकर आउट हुए.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली का ODI में धमाका, 53वां शतक ठोक मचाई खलबली, गावस्कर बोले- सुपरमैन की जरूरत नहीं..
Virat Kohli record: कोहली का धमाका
  • कोहली ने दूसरे वनडे मैच में 90 गेंदों पर अपना 53वां वनडे शतक पूरा कर इतिहास रचा.
  • वनडे में 6500 रन का आंकड़ा पार कर भारत में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए
  • कोहली क्रिय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA, 2nd ODI, Virat Kohli: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा कर इतिहास रच दिया. कोहली का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक है. कोहली ने 90 गेंद पर शतक ठोक कमाल कर दिया. अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने एक कमाल अपने करियर में कर दिया. कोहली  भारत में 6500 रन पूरा करने में सफल हो गए हैं. विराट भारत में सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर हैं.  विराट कोहली ने पिछले वनडे में 135 रन की पारी खेली थी. बता दें कि एक्टिव बल्लेबाजों में कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली दूसरे वनडे में 102 रन बनाकर आउट हुए. 

भारत में सबसे ज़्यादा ODI रन

6,976 - सचिन तेंदुलकर (160 इनिंग्स)
6,500* - विराट कोहली (123 इनिंग्स)
4,938 - रोहित शर्मा (95 इनिंग्स)
4,525 - एमएस धोनी (116 इनिंग्स)
3,507 - युवराज सिंह (104 इनिंग्स)

एक्टिव बल्लेबाजों में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक

विराट कोहली - 84*.
जो रूट - 58.
रोहित शर्मा - 50.
केन विलियमसन - 48.
स्टीव स्मिथ - 48. 

सोशल मीडिया पर रिएक्शन की भरमार

कोहली की शतकीय पारी को देखकर इरफान पठान ने रिएक्ट किया है. कोहली ने लिखा, "विराट कोहली रायपुर में एक अलग रिदम के साथ खेल रहे हैं. अलग पिच, अलग प्लान, तो एक अलग रिदम। महानता ऐसी ही होती है."

सुपरमैन की जरूरत नहीं

कोहली के शतक पर सुनील गावस्कर का रिएक्शन वायरल है. सुनील गावस्कर ने सोशल मीडिया पर कोहली के शतक पर कमेंट्री के दौरान कहा, "जब विराट कोहली हैं तो सुपरमैन की क्या ज़रूरत है" 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, Cricket, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now