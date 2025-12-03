IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली का ODI में धमाका, 53वां शतक ठोक मचाई खलबली, गावस्कर बोले- सुपरमैन की जरूरत नहीं..

IND vs SA, 2nd ODI, Virat Kohli: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा कर इतिहास रच दिया. कोहली का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक है. कोहली ने 90 गेंद पर शतक ठोक कमाल कर दिया. अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने एक कमाल अपने करियर में कर दिया. कोहली भारत में 6500 रन पूरा करने में सफल हो गए हैं. विराट भारत में सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर हैं. विराट कोहली ने पिछले वनडे में 135 रन की पारी खेली थी. बता दें कि एक्टिव बल्लेबाजों में कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली दूसरे वनडे में 102 रन बनाकर आउट हुए.

भारत में सबसे ज़्यादा ODI रन

6,976 - सचिन तेंदुलकर (160 इनिंग्स)

6,500* - विराट कोहली (123 इनिंग्स)

4,938 - रोहित शर्मा (95 इनिंग्स)

4,525 - एमएस धोनी (116 इनिंग्स)

3,507 - युवराज सिंह (104 इनिंग्स)

एक्टिव बल्लेबाजों में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक

विराट कोहली - 84*.

जो रूट - 58.

रोहित शर्मा - 50.

केन विलियमसन - 48.

स्टीव स्मिथ - 48.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन की भरमार

कोहली की शतकीय पारी को देखकर इरफान पठान ने रिएक्ट किया है. कोहली ने लिखा, "विराट कोहली रायपुर में एक अलग रिदम के साथ खेल रहे हैं. अलग पिच, अलग प्लान, तो एक अलग रिदम। महानता ऐसी ही होती है."

Virat Kohli is playing with a different rhythm in Raipur. Different pitch, diffeent plan, so a different rhythm. That's what greatness looks like. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 3, 2025

सुपरमैन की जरूरत नहीं

कोहली के शतक पर सुनील गावस्कर का रिएक्शन वायरल है. सुनील गावस्कर ने सोशल मीडिया पर कोहली के शतक पर कमेंट्री के दौरान कहा, "जब विराट कोहली हैं तो सुपरमैन की क्या ज़रूरत है"