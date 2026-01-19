चेजमास्टर विराट का शतक मतलब जीत की गारंटी! इंदौर में क्यों चूक गई टीम इंडिया?

विराट का शतक टीम इंडिया की जीत की गारंटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे में तो और भी ज़्यादा. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के नाम 85 शतक हैं और अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 54. किसी एक फ़ॉर्मैट में इतने किसी के नाम नहीं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम 51 शतक हैं, अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे ज़्यादा 5-5 शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा के नाम हैं. जबकि, किंग कोहली के नाम वनडे में अब 54 शतक हो गए हैं.

चेज करते हुए किंग के शतक

कमाल की बात ये है कि विराट कोहली के 54 शतकों में से 29 शतक लक्ष्य का पीछा करते हुए आए हैं, जबकि 25 शतक पहले बैटिंग करते हुए.

वनडे में विराट के शतक - 54

पहले बैटिंग करते हुए - 25

बाद में बैटिंग करते हुए (चेज करते हुए) - 29

चेजमास्टर और जीत का शानदार रिकॉर्ड

रनों के लक्ष्य से पीछा करते हुए विराट ने वनडे में कई शतकीय पारियां खेलीं और टीम इंडिया को जीत दिलाई है. रनों के टारगेट को चेज करते हुए कोहली का कद हमेशा विराट हो जाता है. बतौर चेजमास्टर वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोहली जैसे क्रिकेटर और कोई नहीं.

वनडे के शतकवीर - चेज करते हुए शतकों की संख्या

विराट कोहली - 29

रोहित शर्मा - 17

सचिन तेंदुलकर - 17

क्रिस गेल - 12

तिलकरत्ने दिलशान - 11

चेजमास्टर के शतकों के सहारे जीत

विराट के शतक करोड़ों क्रिकेट फैन्स का दिल जीतते रहे हैं. ये शतक अमूमन टीम इंडिया के लिए जीत की गारंटी के साथ ही आते हैं. विराट के वनडे में लगाए गए 54 में से सिर्फ 9 ऐसे मौके हैं जब वो टीम को जीत नहीं दिला सके.

लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट की कोशिशें 100% से कभी भी कम रहीं. इन वाकयों में मैच के दूसरे पहलू टीम के हक में नहीं रहे जब टीम को हार का सामना करना पड़ा. मसलन, इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली को दूसरे सिरे पर साथ नहीं मिल पाया.

रविवार को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ किंग कोहली जब तक पिच पर डटे रहे जीत की उम्मीद बनी रही. इंदौर में 338 के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली पांचवें ओवर में पिच पर आए और 46वें ओवर तक जीत की आस के साथ खेलते रहे. विराट ने 46वें ओवर में अपना विकेट गंवाया और टीम इंडिया 47वें ओवर में 41 रन से मैच हार गई.

विराट के वनडे शतकों के साथ टीम इंडिया की जीत

वनडे मैच - 311

वनडे में जीत - 206

शतक - 54

जीत+शतक - 45

हार+शतक - 9

चेजमास्टर विराट कोहली ने जब भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 शतक लगाए और कमाल की बात ये भी रही कि विराट के 29 में से 24 शतकों के दौरान टीम इंडिया को जीत मुकम्मल हुई.

विराट के चेज करते हुए वनडे शतकों के साथ जीत

चेज करते हुए शतक - 29

जीत+शतक - 24

हार+शतक - 5

विराट के शतक के बावजूद कब हारी टीम?

चेजमास्टर विराट के वो 5 शतक इस प्रकार हैं जब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा.

123 - नेपियर - 2014 - बनाम न्यूजीलैंड

106 - कैनबरा - 2016 - बनाम ऑस्ट्रेलिया

107 - पुणे - 2018 - बनाम विंडीज

123 - रांची - 2019 - बनाम ऑस्ट्रेलिया

124 - इंदौर - 2026 - बनाम न्यूजीलैंड

इंदौर वनडे मैच में जीत की कोशिश में विराट एक बड़ा शॉट लगाते हुए 108 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों के सहारे 115 के स्ट्राइक रेट से 124 रन जोड़ सके. विराट आखिरकार क्रिस्टिएन क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए. टीम इंडिया जरूर मैच और सीरीज हार गई मगर विराट ने भारत और क्रिकेट दुनिया का दिल जीत लिया.

