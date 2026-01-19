विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: पीटरसन ने यशस्वी को 50 गेंद में दी थी 100 रन बनाने की चुनौती, 156 किमी प्रति घंटे की गेंद पर हो गया कमाल

पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने यशस्वी जायसवाल के सामने 50 गेंदों में 100 रन बनाने का चैलेंज रखा था. जिसे युवा स्टार ने 47 गेंदों में ही पुरा कर लिया.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: पीटरसन ने यशस्वी को 50 गेंद में दी थी 100 रन बनाने की चुनौती, 156 किमी प्रति घंटे की गेंद पर हो गया कमाल
Yashasvi Jaiswal
  • यशस्वी जायसवाल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था
  • पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने यशस्वी को 50 गेंदों में 100 रन बनाने की चुनौती दी थी
  • चुनौती में हर गेंद के साथ गेंद की रफ्तार एक मील प्रति घंटे बढ़ती रही और आउट होने पर पांच रन कटते थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भारतीय बेड़े में शामिल किया गया था. मगर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) की मौजूदगी में उन्हें एक बार भी मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला. इसके बावजूद भी वह अपनी एक बेहतरीन खेल के बदौलत सुर्खियों में बने हुए हैं. 

दरअसल, पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) जो कि अपने यूट्यूब चैनल 'द स्विच' के माध्यम से खिलाड़ियों का खास इंटरव्यू लेते हैं. उन्होंने जायसवाल के साथ भी बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने 24 वर्षीय बल्लेबाज को कुछ चैलेंज भी दिए. उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उनकी काबिलियत दिखाने के लिए उनके सामने 50 गेंदों में 100 रन बनाने की चुनौती रखी थी.

आसान नहीं था चैलेंज

अब आप जायसवाल की मौजूदा छवि को देखते हुए इस चुनौती को आसान समझ रहें होंगे. मगर वह इतना भी आसान नहीं था. क्योंकि उनके सामने दो शर्त भी थी. पहली यह कि हर गेंद के साथ ही गेंद की रफ्तार एक मील प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी. दूसरी शर्त यह थी कि इस चुनौती के दौरान वह जितनी बार आउट होंगे. उनके बनाए गए स्कोर में से पांच रन काट लिए जाएंगे. 

नौ क्षेत्ररक्षकों के बीच जायसवाल ने शुरु की चुनौती

इस चुनौती के दौरान मैदान में कुल नौ क्षेत्ररक्षक तैनात थे. मुकाबला 51 मील प्रति घंटें की रफ्तार से शुरु हुई. गेंद कोई गेंदबाज नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन से डाली जा रही थी. मगर जायसवाल ने घबराए बगैर छक्के-चौकों की जमकर बरसात करते हुए मुकाबला जीत लिया.

हालांकि, यहां वह दो बार आउट भी हुए. जिसकी वजह से उन्हें 10 रन गंवाने पड़े. मैच के दौरान दनदनाती हुई कई गेंदों पर वह बीट भी हुए. मगर चुनौती को वह तीन गेंद शेष रहते पूरा करने में कामयाब रहे. उन्होंने 47 गेंदों में 100 रन के आंकड़े को छुआ. 

यह भी पढ़ें- 'स्कूल जाओ और कप्तानी सीखो', शुभमन गिल पर फूटा पाकिस्तानी दिग्गज का गुस्सा


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now