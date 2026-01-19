VIDEO: पीटरसन ने यशस्वी को 50 गेंद में दी थी 100 रन बनाने की चुनौती, 156 किमी प्रति घंटे की गेंद पर हो गया कमाल

हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भारतीय बेड़े में शामिल किया गया था. मगर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) की मौजूदगी में उन्हें एक बार भी मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला. इसके बावजूद भी वह अपनी एक बेहतरीन खेल के बदौलत सुर्खियों में बने हुए हैं.

दरअसल, पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) जो कि अपने यूट्यूब चैनल 'द स्विच' के माध्यम से खिलाड़ियों का खास इंटरव्यू लेते हैं. उन्होंने जायसवाल के साथ भी बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने 24 वर्षीय बल्लेबाज को कुछ चैलेंज भी दिए. उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उनकी काबिलियत दिखाने के लिए उनके सामने 50 गेंदों में 100 रन बनाने की चुनौती रखी थी.

आसान नहीं था चैलेंज

अब आप जायसवाल की मौजूदा छवि को देखते हुए इस चुनौती को आसान समझ रहें होंगे. मगर वह इतना भी आसान नहीं था. क्योंकि उनके सामने दो शर्त भी थी. पहली यह कि हर गेंद के साथ ही गेंद की रफ्तार एक मील प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी. दूसरी शर्त यह थी कि इस चुनौती के दौरान वह जितनी बार आउट होंगे. उनके बनाए गए स्कोर में से पांच रन काट लिए जाएंगे.

नौ क्षेत्ररक्षकों के बीच जायसवाल ने शुरु की चुनौती

इस चुनौती के दौरान मैदान में कुल नौ क्षेत्ररक्षक तैनात थे. मुकाबला 51 मील प्रति घंटें की रफ्तार से शुरु हुई. गेंद कोई गेंदबाज नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन से डाली जा रही थी. मगर जायसवाल ने घबराए बगैर छक्के-चौकों की जमकर बरसात करते हुए मुकाबला जीत लिया.

हालांकि, यहां वह दो बार आउट भी हुए. जिसकी वजह से उन्हें 10 रन गंवाने पड़े. मैच के दौरान दनदनाती हुई कई गेंदों पर वह बीट भी हुए. मगर चुनौती को वह तीन गेंद शेष रहते पूरा करने में कामयाब रहे. उन्होंने 47 गेंदों में 100 रन के आंकड़े को छुआ.

