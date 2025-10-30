विज्ञापन
चेहरे पर स्पाइडरमैन-स्टाइल मास्क, अनुष्का के लिए प्यार...विराट कोहली ने कुछ इस तरह से बनाया नए साल का जश्न

Virat Kohli New Year post Viral: विराट कोहली ने भी नए साल 2026 का जश्न पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मनाया और एक खास पोस्ट किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह 'अपने जीवन की रोशनी' के साथ नए साल में कदम रख रहे हैं.

चेहरे पर स्पाइडरमैन-स्टाइल मास्क, अनुष्का के लिए प्यार...विराट कोहली ने कुछ इस तरह से बनाया नए साल का जश्न
Virat Kohli Wishes New Year: विराट कोहली ने कुछ इस तरह से बनाया नए साल का जश्न

नया साल नई संभावनाएं लेकर आता है. दुनिया भर में, लोग इस उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं कि यह खुशी और शांति लाएगा. विराट कोहली ने भी नए साल 2026 का जश्न पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मनाया और एक खास पोस्ट किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह 'अपने जीवन की रोशनी' के साथ नए साल में कदम रख रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक्शन में लौटने से पहले, कोहली अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. 

नए साल के मौके पर विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में कोहली स्पाइडरमैन-स्टाइल मास्क फ्रेम में नजर आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर कोहली ने लिखा,"मेरी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रखते हुए." विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट की बाढ़ आ गई है. फैंस इस कपल को नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं.

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, कोहली भारत की ओर से सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. इस 35 वर्षीय क्रिकेटर ने 15 साल में पहली बार भारत के टॉप घरेलू वनडे टूर्नामेंट में वापसी करते हुए लगातार 131 रन और 77 रन बनाकर शानदार वापसी की.

विराट कोहली की हालिया फॉर्म शानदार रही है, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए. वह ऐसा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब कोहली 6 जनवरी को बीसीसीआई के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रेलवे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे.

घरेलू मैदान में कोहली की वापसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा है, जहां उन्होंने दो सेंचुरी और एक फिफ्टी लगाकर भारत को तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जिताने में मदद की थी. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज की तैयारी के लिए 8 जनवरी को वडोदरा में एकत्रित होगी. 

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी. सीरीज का दूसरा और तीसरा मुकाबला 14 और 18 जनवरी को क्रमश: राजकोट और इंदौर में खेला जाएगा. फैंस को इस घरेलू सीरीज में टीम इंडिया से खासा उम्मीदें हैं. इसके बाद 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज 21 से 31 जनवरी के बीच आयोजित होगी.

