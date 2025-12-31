Hyundai Car Price Hike: 1 जनवरी से महंगी होगी हुंडई की सवारी, कंपनी ने बताया कीमतों में बढ़ोतरी का कारण

वाहन विनिर्माता हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड एक जनवरी से अपने सभी वाहनों की कीमतों में लगभग 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण कंपनी वाहनों के दाम बढ़ा रही है. हुंदै मोटर इंडिया लि. (एचएमआईएल) ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कीमती धातुओं और जिंस उत्पादों की कीमतें बढ़ने की वजह से कंपनी अपने सभी मॉडलों के दाम में लगभग 0.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि करेगी.

कंपनी ने कहा, ‘‘हालांकि कंपनी उत्पादन लागत को अनुकूल करने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन इस मामूली मूल्य वृद्धि से बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालने के लिए हम बाध्य हैं.''

वर्तमान में, कंपनी हैचबैक आई10 निओस से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 तक कई वाहनों की बिक्री करती है. इनकी कीमत 5.47 लाख रुपये से लेकर 47 लाख रुपये से अधिक (एक्स-शोरूम) है.

