Video: आखिर किसे सुनने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा? मुंबई के इस खास कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ मुंबई में कृष्णा दास के कॉन्सर्ट में नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपल दर्शकों के बीच बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते दिखा. इस दौरान विराट ब्लैक टी-शर्ट और कैजुअल लुक में नजर आए, जबकि अनुष्का पिंक रंग के आउटफिट में दिखाई दीं. दोनों का यह सादगीभरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. पिछले कुछ वर्षों में कपल का आध्यात्मिक आयोजनों से जुड़ाव बढ़ा है.

दूसरी ओर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली पूरी तैयारी में जुट गए हैं. कोहली का नेट्स में जमकर बल्लेबाजी अभ्यास करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में विराट कोहली नेट्स के भीतर पुराने अंदाज में बल्लेबाजी की धार तेज करते नजर आ रहे हैं. कोहली के फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट्स को देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं और सीरीज में बड़ी पारियों की उम्मीद कर रहे हैं. 37 वर्षीय स्टार बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय बैटिंग ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत होंगे, ऐसे में उनका यह अभ्यास सत्र टीम इंडिया के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

मुंबई में कृष्णा दास के कॉन्सर्ट में विराट और अनुष्का का वीडियो यहां देखें

हाल ही में स्टार क्रिकेटर को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने खुशी-खुशी पैपराजी (फोटोग्राफरों) के लिए पोज दिया. अपनी कार की ओर जाने से पहले, उन्होंने पैपराजी के साथ एक मजेदार पल भी बिताया और उनसे पूछा, 'और कितनी देर रुकूं?' फोटोग्राफरों ने पोज देने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा, जिसके जवाब में क्रिकेटर ने हाथ हिलाकर और थंब्स-अप दिखाकर विदा ली.