विज्ञापन
विशेष लिंक

Vijay Hazare Trophy 2025: सीएसके पेसर ने हिमाचल के 7 विकेट चटका हिला डाला, जानें कौन हैं रामकृष्ण घोष

Vijay Hazare Trophy 2025: सोमवार को तीसरे दिन कई मैच आयोजित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां घरेलू सर्किट में रामकृष्ण घोष बटोर ले गए

Read Time: 3 mins
Share
Vijay Hazare Trophy 2025: सीएसके पेसर ने हिमाचल के 7 विकेट चटका हिला डाला, जानें कौन हैं रामकृष्ण घोष
Vijay Hazare Trophy 2025: रामकृष्ण घोष
X: social media

देश भर में अलग-अलग स्थानों पर खेले जा रहे विजय हजारे टूर्नामेंट में सोमवार को महाराष्ट्र के रामकृष्ण घोष घरेलू क्रिकेट गलियारे में चर्चा का विषय बन गए. रामकृष्ण घोष को भले ही अब तक आईपीएल मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप-सी मुकाबले में 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में रामकृष्ण घोष ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 9.4 ओवर गेंदबाजी की. इसमें उन्होंने 30 रन देकर 7 विकेट निकाले. उनकी इस गेंदबाजी के सामने एक समय विशाल स्कोर बनाती दिख रही हिमाचल प्रदेश की टीम महज 49.4 ओवरों में 271 रन पर ही सिमट गई.

पर मैच नहीं जीत सका हिमाचल

हालांकि, हिमाचल प्रदेश जीतने में सफल रहा. महाराष्ट्र की टीम 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 264 रन ही बना सकी.   हिमाचल प्रदेश की ओर से पुखराज मान ने शतकीय पारी खेली। पुखराज ने 111 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 110 रन बनाए. उनके अलावा, वैभव अरोड़ा ने 33 गेंदों में 40 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से घोष ने सर्वाधिक 7 विकेट झटके. 

Latest and Breaking News on NDTV

इनके अलावा प्रदीप, राजवर्धन हंगरगेकर और सत्यजीत ने 1-1 विकेट हासिल किया. जवाब में महाराष्ट्र की टीम पारी की अंतिम गेंद पर 264 के स्कोर पर सिमट गई. इस टीम के लिए अंकित बावने ने 120 गेंदों में 97 रन बनाए, जबकि निखिल नाईक ने 39 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. विपक्षी खेमे से कप्तान मृदुल सुरोच, रोहित कुमार और आर्यमान सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट निकाला.


चेन्नई ने लगाया हुआ है रामकृष्ण पर दांव

28 अगस्त 1997 को नासिक में जन्मे रामकृष्ण घोष को आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी टीम में शामिल किया था. उस समय सीएसके ने ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर 30 लाख रुपये खर्च किए थे. आईपीएल 2026 के लिए उन्हें सीएसके ने रिटेन किया था, लेकिन अब तक उन्हें इस लीग में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका है.

दमदार है फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड

रामकृष्ण घोष ने फर्स्ट क्लास करियर में अभी तक 11 मैच खेले, जिसमें 35 की औसत के साथ 21 विकेट लिए, जबकि 7 लिस्ट-ए मुकाबलों में उन्होंने 17 विकेट निकाले. 9 टी20 मुकाबलों में यह खिलाड़ी 2 विकेट हासिल कर चुका है. घोष ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्ले से 36.91 की औसत के साथ 443 रन जुटाए हैं.

यह भी पढ़ें:

Vijay Hazare 2025-26: सामने आई विराट और रोहित की विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की फीस, जानें फीस सिस्टम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramakrishna Shekhar Ghosh, Chennai Super Kings, Board Of Control For Cricket In India, Cricket, Vijay Hazare Trophy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com