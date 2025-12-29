Vijay Hazare Trophy 2025-26: विराट कोहली अगला मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेलेंगे? जानिए बड़ी अपडेट

Update on Virat Kohli in Virat Kohli in vijay hazare trophy 2026: फैन्स के मन में अब एक ही सवाल है कि विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली दिल्ली के लिए अगला मैच कब खेलेंगे? लेकिन कोहली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. कम उपलब्ध होने के बावजूद, कोहली दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम एक और मैच खेल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कोहली 6 जनवरी, 2026 को रेलवे के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज़ से पहले होगा. क्रिसबज के रिपोर्ट के अनुसार DDCA के एक टॉप अधिकारी ने कन्फर्म किया है कि विराट कोहली 6 जनवरी को अलूर में रेलवे के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे. इस खबर के आने के बाद फैन्स काफी खुश हैं. फैन्स कोहली को एक बार फिर विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए देख सकेंगे.

कब होंगे मैदान पर ?

6 जनवरी बनाम रेलवे (अलूर में)

विराट कोहली का फॉर्म रहा है शानदार

कोहली ने 24 दिसंबर को बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आंध्र के खिलाफ खेलकर घरेलू क्रिकेट में वापसी की थी. 299 रनों का पीछा करते हुए, किंग कोहली ने 101 गेंदों में 131 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें क्लासिक शॉट्स के साथ-साथ सधी हुई आक्रामकता भी थी. इस पारी की बदौलत दिल्ली ने चार विकेट से शानदार जीत हासिल की और कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रनों के आंकड़े को भी हासिल किया था.

में भी फर्क डाला, क्योंकि उन्होंने दो अहम कैच पकड़े और दिल्ली ने सात रनों से करीबी जीत हासिल की. ​​कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

11 जनवरी को पहला वनडे

विराट कोहली जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. 11 जनवरी को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. सीरजी में तीन मैच खेले जाएंगे. वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 3 या 3 जनवरी को होने वाला है.