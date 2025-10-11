ये दिल मांगे मोर- चाहिए जीत से बहुत ज्यादा, टीम बॉन्डिंग का मैदान पर भी दिखने लगा है असर

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का नतीजा पहले से ही लगभग तय है. मगर टीम इंडिया को सिर्फ जीत नहीं चाहिए. ये दिल मांगे मोर! कप्तान शुभमन गिल कहते रहे हैं कि विपक्षी टीम कैसी भी हो टीम इंडिया का रवैया, ‘इन्टेंसिटी' या तेवर कहीं धीमा नहीं पड़ने वाला. भारतीय टीम सिर्फ विंडीज टीम को परास्त करने के लिए नहीं खेल रही. बल्कि, आनेवाले कल के क्रिकेट में इन्वेस्ट यानी निवेश भी कर रही है.

नीतीश को ऊपर आने का इसलिए मिला मौका

यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने के बाद टीम ने नीतीश रेड्डी को पांचवें नंबर पर ऊपर भेज दिया. आंध्र प्रदेश के 22 साल के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने 54 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 43 रन बनाए और टीम के रन रेट को ऊपर ले गए.

अबतक 9 टेस्ट में मेलबर्न में खेली गई शतकीय पारी के साथ 386 रन बना चुके नीतीश रेड्डी अंडर 16 से ही घरेलू क्रिकेट में (अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में नागालैंड के खिलाफ 345 गेंदों पर 441 रन और) नाम कमाते रहे हैं. उन्हें कई एक्सपर्ट्स टीम इंडिया का अगला चमकता सितारा मानते हैं.

नीतीश रेड्डी को बैटिंग क्रम में ऊपर जाने को लेकर मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ‘X' पर ट्वीट करते हैं, 'मुझे नीतीश रेड्डी को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजने का फैसला बहुत पसंद आया. यह एक संकेत है कि टीम उनमें निवेश करने और उन्हें भविष्य के लिए संवारने के मौके देने के लिए तैयार है. इससे ये भी पता चलता है कि टीम में बहुत अच्छा माहौल है.'

गिल-गंभीर की जोड़ी मजबूत बना रही टीम बॉन्डिंग

टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश करती दिख रही है. नेट्स पर प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल ना सिर्फ अपनी बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस करते हैं. बल्कि, वो अपने युवा साथी खिलाड़ियों से भी पूछते देखे जा सकते हैं कि उनका टास्क पूरा हो गया या नहीं. या फिर, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं. गिल ये भी कहते हैं कि टीम बॉन्डिंग के लिए हर सीरीज में 2-3 डिनर पार्टी भी हो जाती है.

टीम बॉन्डिंग की एक और ऐसी ही अलहदा तस्वीर BCCI ने भी ट्वीट की है. BCCI ने ‘X' पर ट्वीट किया है, 'जब आप 7 टेस्ट मैचों में बतौर #TeamIndia कप्तान अपना पहला टॉस जीतते हैं और टीम इसका आनंद लेती है.'

दिल्ली टेस्ट में टॉस के बाद की ये तस्वीर कप्तान और उनके साथी खिलाड़ियों के बिच रिश्ते और हंसी-खुशी के माहौल में आपसी मजबूत होती टीम बॉन्डिंग का भी इशारा है. टीम इंडिया विंडीज के खिलाफ सिर्फ 2-0 से जीत और WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स में प्वाइंट्स के लिए नहीं खेल रही. यहां बन रही बॉन्डिंग का असर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल दौरों पर भी दिखेगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है.

यह भी पढ़ें- कौन हैं माहिका शर्मा? जिनके साथ हार्दिक पंड्या ने शेयर की तस्वीर, फोटोज देख आप भी हार बैठेंगे दिल