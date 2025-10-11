कौन हैं माहिका शर्मा? जिनके साथ हार्दिक पंड्या ने शेयर की तस्वीर, फोटोज देख आप भी हार बैठेंगे दिल

Who is Mahika Sharma? भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि कोई दूसरी चीज है. 31 वर्षीय स्टार ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ तस्वीरें साझा की हैं. जिसमें उनके साथ एक महिला भी नजर आ रही है. जिसके बाद हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये शख्स है कौन और पंड्या के साथ उनका रिश्ता क्या है? स्टार ऑलराउंडर ने हालांकि, ये नहीं बताया है कि वह महिला कौन है. मगर सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उस महिला को उनकी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं. हालांकि, NDTV इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

तस्वीर में पंड्या के साथ नजर आ रही शख्स कौन है?

अगर आपका भी सवाल है कि तस्वीर में पंड्या के साथ नजर आ रही महिला कौन है? तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. खास शख्स का नाम माहिका शर्मा है. माहिका ने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस से डिग्री हासिल की है. फिलहाल वह मॉडल हैं और एक्टिंग भी करती हैं. यही नहीं वह मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे नामचीन डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं.

हार्दिक पंड्या से आठ साल छोटी हैं माहिका

आपको बता दें कि माहिका, हार्दिक पंड्या से करीब आठ साल छोटी हैं. पंड्या का जन्म आठ अक्टूबर साल 1993 में गुजरात के चोर्यासी में हुआ था. फिलहाल वह 32 साल के हैं. वहीं माहिका की उम्र 24 साल है.

कई ब्रांड के लिए एड कर चुकी हैं माहिका

माहिका कई म्यूजिक वीडियो में काम करने के अलावा कई ब्रांड के साथ एड भी कर चुकी हैं. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में 'मॉडल ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है.

हार्दिक पंड्या मना रहे हैं अपना 32वां जन्मदिन

हार्दिक पंड्या आज (11 अक्टूबर 2025) अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस शुभअवसर पर माहिका ने भी उन्हें बधाई दी है. फैंस उनके शादी की जल्द से जल्द कामना कर रहे हैं.

