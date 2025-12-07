विज्ञापन
विशेष लिंक

वेंकटेश प्रसाद के हाथों में आई कर्नाटक क्रिकेट की बागडोर, बेंगलुरु में IPL वापस लाने का किया था वादा, बने KSCA के अध्यक्ष

Venkatesh Prasad becomes president of KSCA: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है.

Read Time: 2 mins
Share
वेंकटेश प्रसाद के हाथों में आई कर्नाटक क्रिकेट की बागडोर, बेंगलुरु में IPL वापस लाने का किया था वादा, बने KSCA के अध्यक्ष
Venkatesh Prasad: वेंकटेश प्रसाद के हाथों में आई कर्नाटक क्रिकेट की बागडोर
  • भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है.
  • वेंकटेश प्रसाद को 749 वोट मिले जबकि उनके विरोधी केएन शांत कुमार को 588 वोट प्राप्त हुए हैं.
  • सुजीत सोमसुंदर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया, उन्हें 719 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 588 वोट मिले.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Venkatesh Prasad becomes Karnataka State Cricket Association President: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है. भारत के पूर्व क्रिकेटर सुजीत सोमसुंदर को उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि संतोष मेनन सेक्रेटरी चुने गए. बीएन मधुकर को ट्रेजरर चुना गया, जबकि केएन शांत कुमार पैनल के बीके रवि को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का जिम्मा मिला है. रविवार को जिस चुनाव का बेसब्री से इंतजार था, उसमें कुल 1,307 वोट पड़े, जो 2013 में डाले गए रिकॉर्ड 1,351 वोटों से थोड़े कम हैं. भारत की तरफ से 33 टेस्ट और 161 वनडे मुकाबले खेलने के बाद वेंकटेश प्रसाद साल 2010 से 2013 तक केएससीए के उपाध्यक्ष रहे थे. 

प्रसाद के पैनल को भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ का सपोर्ट था, जिन्होंने 2010 से 2013 तक केएससीए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया. अब, उन्हें 749 वोट मिले हैं, जबकि उनके विरोधी केएन शांत कुमार ने 588 वोट हासिल किए.

Latest and Breaking News on NDTV

उपाध्यक्ष पद के लिए सुजीत सोमसुंदर को 719 वोट मिले, जबकि डी विनोद सिवप्पा ने 588 वोट हासिल किए. सोमसुंदर ने हाल ही में बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीईओ) में एजुकेशन हेड के तौर पर काम किया था.

संतोष मेनन को सेक्रेटरी पद के लिए 672 वोट मिले, जबकि ईएस जयराम ने 632 वोट हासिल किए. बीएन मधुकर ने 736 वोट के साथ ट्रेजरर हासिल किया, जबकि एमएस विनय को 571 वोट मिले. शांत कुमार पैनल के लिए खुशी की बात यह रही कि बीके रवि ने 669 वोट हासिल करते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी पद हासिल किया. उन्होंने एवी शशिधर को हराया, जिन्हें 638 वोट मिले.

मैनेजिंग कमेटी में लाइफ मेंबर के दो पदों के लिए, वीएम मंजूनाथ (690 वोट) और शैलेश एन पोल (618 वोट) चुने गए. बेंगलुरु जोन से तीन पदों के लिए, पूर्व क्रिकेटर कल्पना वेंकटचर (764 वोट), अविनाश वैद्य (691 वोट) और आशीष अमरलाल (703 वोट) चुने गए हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA: विराट कोहली नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड

यह भी पढ़ें: IND vs SA T20I Series: 9 दिसंबस से शुरू होगा टी20 का रोमांच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, रिकॉर्ड से लेकर शेड्यूल तक जानें तमाम बातें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venkatesh Prasad, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now