ग्लेन मैक्सवेल के लिए खौफ बना ये भारतीय गेंदबाज, सबसे ज्यादा बार T20 में बनाए हैं शिकार

भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के लिए टी20 फॉर्मेट में खौफ बन गए हैं. यह हम नहीं बल्कि मैक्सवेल के खिलाफ उनके आंकड़े बोल रहे हैं. टी20 फॉर्मेट में भारतीय स्टार स्पिनर ने सबसे ज्यादा बार मैक्सवेल को ही अपना शिकार बनाया है. उन्होंने मैक्सवेल को 6 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है. इसके बाद नाम आता है इंग्लिश दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर का. वरुण, बटलर को 5 बार अपने जाल में फंसा चुके हैं. तीसरे और चौथे स्थान पर एडेन मार्कराम और एमएस धोनी का नाम आता है. मिस्ट्री स्पिनर ने मार्कराम को 4, जबकि धोनी को 3 बार आउट किया है.

टी20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती के सबसे ज्यादा शिकार बनने बाले बल्लेबाज

6 - ग्लेन मैक्सवेल

5 - जोस बटलर

4 - एडेन मार्कराम

3 - एमएस धोनी

वरुण ने चौथे टी20 मुकाबले में मैक्सवेल को कर दिया बोल्ड

मौजूदा समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को कैरारा में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम को मैक्सवेल से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह 4 गेंद में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए. वरुण ने उन्हें बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

वरुण चक्रवर्ती का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

वरुण चक्रवर्ती ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 27 पारियों में 15.68 की औसत से 45 सफलता प्राप्त हुई है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 2 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा है.

वरुण का IPL करियर

वहीं बात करें युवा स्टार के IPL करियर के बारे में तो उन्होंने देश की प्रतिष्ठित लीग में 83 मैच खेलते हुए 83 पारियों में 23.85 की औसत से 100 सफलता प्राप्त की है. यहां उनके नाम एक मुकाबले में 1 बार 4, जबकि 1 बार 5 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड है.

