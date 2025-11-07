जसप्रीत बुमराह का जवाब नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

Jasprit Bumrah, India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को कैरारा में खेला गया. जहां भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने केवल शानदार गेंदबाजी ही नहीं की, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. बुमराह से पहले यह विशेष उपलब्धि पाकिस्तानी पूर्व स्पिनर सईद अजमल के नाम दर्ज थी. जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 19 विकेट चटकाए थे. मगर पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाते हुए बुमराह ने अजमल को पछाड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक बुमराह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब 20 दर्ज हैं.

चौथे टी20 मुकाबले में जबरदस्त रहा बुमराह का प्रदर्शन

बात करें चौथे टी20 मुकाबले में बुमराह के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 4 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 6.75 की इकोनॉमी से 27 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के 8वें क्रम के बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस (05) बने. बुमराह ने उन्हें बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

Washington Sundar wraps things up in style 👌



A terrific performance from #TeamIndia as they win the 4⃣th T20I by 4⃣8⃣ runs. 👏👏



They now have a 2⃣-1⃣ lead in the #AUSvIND T20I series with 1⃣ match to play. 🙌



Scorecard ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX pic.twitter.com/QLh2SRqW9U — BCCI (@BCCI) November 6, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

20 विकेट - जसप्रीत बुमराह - भारत

19 विकेट - सईद अजमल - पाकिस्तान

17 विकेट - मोहम्मद आमिर - पाकिस्तान

17 विकेट - मिचेल सैंटनर - न्यूजीलैंड

यह भी पढ़ें- IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान ने मचाई खलबली, खोला जीत का राज