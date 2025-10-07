IND U19 vs AUS U19: दूसरे यूथ टेस्ट मैच में 142 की स्टाइक रेट से इतना रन बनाकर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Suryavanshi ,2nd Youth Test at Mackay, AUS-U19 vs IND-U19: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे यूथ टेस्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 142 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए. हालांकि भारत अंडर 19 की पहली पारी में वैभव बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई की. वैभव ने भारत की पारी में 14 गेंद पर 20 रन बनाए जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल रहा. बता दें कि दूसरे यूथ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने 135 रन बनाए. भारत की ओर से हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने 3-3 विकेट लिए तो वहीं, उधव मोहन के खाते में दो विकेट आए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में सबसे बड़ा स्कोर एलेक्स ली यंग ने बनाए. एलेक्स ली यंग ने 66 रन की पारी खेली जिसके दम पर ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम पहली पारी में 135 रन बना पाने में सफल रही. एलेक्स ली यंग ने अपनी पारी में 108 गेंद का सामना किया और 9 चौके लगाए. बता दें कि दोनों टीमों के बीच यह दूसरा यूथ टेस्ट मैच मकाय, क्वींसलैंड में खेला जा रहा है.

IND Under-19 की पारी भी लड़खड़ाई

भारत की पारी भी लड़खड़ा गई है. पहली पारी में अबतक ये खबर लिखे जाने तक भारतीय अंडर 19 टीम के 6 विकेट 87 रन पर गिर गए हैं. भारत की ओर से वैभव 20 और वेदांत त्रिवेदी 25 रन बनाकर आउट हुए हैं. कप्तान आयुष म्हात्रे कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 4 रन बनाकर आउट हुए हैं.

बता दें कि भारतीय अंडर 19 टीम ने पहला थूथ टेस्ट मैच एक पारी और 58 रन से जीता था. पहले यूथ टेस्ट मैच में वैभव ने 86 गेंद पर 113 रन की पारी खेली थी. अपनी पारी में वैभव ने 9 चौके और 8 छक्के लगाए थे.