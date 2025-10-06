विज्ञापन
वैभव सूर्यवंशी के ये हैं 5 महारिकॉर्ड, जिसका टूटना है मुश्किल

List of Vaibhav Suryavanshi Top 5 record: इतनी कम उम्र में वैभव ने रिकॉर्डों को अंबार ला दिया है. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे, उनका करियर बड़ा बनता जा रहा है

वैभव सूर्यवंशी के ये हैं 5 महारिकॉर्ड, जिसका टूटना है मुश्किल
Full List of Vaibhav Suryavanshi record
  • वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल डेब्यू मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी की क्षमता का परिचय दिया था
  • उन्होंने तिहरा शतक समेत कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिनमें नाबाद 332 रन की पारी शामिल है
  • वैभव ने यूथ टेस्ट में सबसे तेज़ शतक और सबसे अधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.
Vaibhav Suryavanshi Top 5 record: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने काफी कम समय में अपनी पहचान बना ली है. आईपीएल से शुरू हुआ सफर अब भारत की अंडर 19 तक पहुंच चुका है. इतनी कम उम्र में वैभव ने रिकॉर्डों को अंबार ला दिया है. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे, उनका करियर बड़ा बनता जा रहा है. कई लोगों ने मान लिया है कि बहुत जल्द वैभव भारतीय टीम की ओर से भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं. ऐसे में जानते हैं उनके ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जिसका टूटना अब न के बराबर है. 

अपने आईपीएल डेब्यू मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाया

सूर्यवंशी ने IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलकर डेब्यू किया था, अपने आईपीएल डेब्यू मैच में, सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर तहलका मचा दिया था. उन्होंने अपने पहले IPL मैच में 20 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली थी.  आईपीएल 2025 की नीलामी में 13 साल की उम्र में, वह आईपीएल में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे.  राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. 

तिहरा शतक भी लगा चुके हैं

वैभव के नाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ चार दिवसीय मैच में 58 गेंदों में शतक जड़ने का कमाल दर्ज है. वह 2024 में एसीसी अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने 44 की औसत से 176 रन बनाए थे.  सूर्यवंशी के नाम बिहार में आयोजित अंडर-19 प्रतियोगिता, रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रनों की तिहरा शतकीय पारी भी दर्ज है.

वैभव के ये पांच रिकॉर्ड जिसका टूटना मुश्किल है

  • यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम है. वैभव ने 78 गेंदों पर शतक ठोक इतिहास रचा था. 
  • वैभव के नाम यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वैभव ने अबतक यूथ टेस्ट इतिहास में कुल 15 छक्के लगाए हैं. 
  • वैभव अंडर 19 टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ मैच में एक पारी में 8 छक्के लगाए थे.
  • वैभव सूर्यवंशी,  ब्रेंडन मैकुलम के बाद यूथ टेस्ट इतिहास में 100 से कम गेंदों में दो बार शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.  
  • इसके अलावा वैभव के नाम यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. वैभव ने यूथ वनडे में अबतक कुल 10 पारियों में 41 छक्के लगाए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड उन्मुक्त चंद के नाम था. उन्मुक्त ने यूथ वनडे में 21 पारियों में कुल 38 छ्क्के लगाए थे. 
वैभव के IPL 2025 में बनाए गए ये 5 रिकॉर्ड

  • वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज  हैं. वैभव ने  गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने का कमाल किया था. 
  • IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. वैभव ने केवल 35 गेंद पर शत लागने का कमाल किया था. 
  • वैभव सूर्यवंशी 20 साल की उम्र से पहले एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 2025 सीजन में कुछ 24 छक्के लगाए थे. 
  • 14 साल के वैभव एक टी-20 पारी में 40 रन केवल बाउंड्रीज से बनाने वाले दुनिया के सबसे क्रम उम्र के बल्लेबाज हैं. 
  • इसके अलावा वैभव एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले अनकैप्ड बैटर हैं. ऐसा कर उन्होंने ईशान किशन के 9 छक्के वाला रिकॉर्ड तोड़ा था. 
     
