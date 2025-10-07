IND U19 vs AUS U19: वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का मौका, गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ मचाएंगे खलबली

Vaibhav Suryavanshi vs Gautam Gambhir: 14 साल वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद अंडर 19 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं. इस समय वैभव ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हैं और यूथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं. सीरीज का दूसरा मैच 7 अक्टूबर से यानी आज से खेला जा रहा है. इस मैच में वैभव के पास टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. बता दें कि गंभीर ने अपने अंडर-19 करियर में 3 यूथ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 66.20 की औसत से 331 रन बनाए हैं. इसमें उनका सबसे बड़ा स्कोर 212 रन है. गौतम गंभीर ने ये तीनों मैच इंग्लैंड की अंडर-19 टीम के खिलाफ भारत में खेले हैं. वहीं, अब वैभव सूर्यवंशी के पास गंभीर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा.

यूथ टेस्ट में गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर वैभव सूर्यवंशी

7 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरा यूथ टेस्ट मैच वैभव के करियर का छठा मैच होगा. वैभव ने 5 अंडर-19 यूथ टेस्ट मैचों में 2 शतकों के साथ 38.87 की औसत से 311 रन बनाए हैं. यूथ टेस्ट मैचों में वैभव सूर्यवंशी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113 रन है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के पहले यूथ टेस्ट मैच में बनाया था.

इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ अपना पहला शतक भी लगाया था. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मल्टी-डे मैच अगर वैभव 21 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो फिर वो गौतम गंभीर से आगे निकल जाएगे. वैभव सूर्यवंशी ने अब तक अंडर 19 मल्टी-डे मैचों में बनाए गए 311 रनों में भारतीय ज़मीन पर 108 रन बनाए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 113 रन बनाए हैं जबकि इंग्लैंड में उन्होंने 90 रन बनाए हैं.

गौतम गंभीर ने अपने अंडर-19 करियर में 3 मल्टी-डे मैच में 66.20 की औसत से 331 रन

वैभव के वाम अबतक अंडर-19 करियर में 5 मैचों में 38.87 की औसत से 311 रन बनाए हैं.

बता दें कि यूथ टेस्ट मैचों के इतिहास में (मल्टी डे मैच) भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने बनाए हैं. तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने 2006 से लेकर 2008 तक 16 यूथ टेस्ट मैच खेले जिसमें 1270 रन अपने शुरुआती करियर में बनाए हैं.

दूसरे यूथ टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट 95 रन पर गिर गए हैं.