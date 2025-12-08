विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग 11, जो भारतीय टीम को पहले T20I मुकाबले में दिलाएगी जीत!

India Probable Playing XI For First T20I Sgainst South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम अपने इन 11 धुरंधरों का साथ मैदान में उतर सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग 11, जो भारतीय टीम को पहले T20I मुकाबले में दिलाएगी जीत!
भारतीय खिलाड़ी
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर 2025 से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी
  • पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा जहां भारत जीत का आगाज करना चाहेगा
  • भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल टी20 पारी की शुरुआत करेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa, 1st T20I: टेस्ट और वनडे का रोमांच समाप्त हो चुका है. अब क्रिकेट प्रेमियों को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर 2025 से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का रोमांच देखने को मिलेगा. दोनों टीमें आगामी सीरीज के लिए तैयार हैं. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज का आगाज शानदार तरीके से करे. अहम मुकाबले का आगाज हो. उससे पहले बात करें कटक में भारतीय टीम किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतर सकती है, तो वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं- 

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल करेंगे पारी का आगाज 

शुभमन गिल अगर पूरी तरह से फिट हैं तो उनका अभिषेक शर्मा के साथ मैदान में उतरना कन्फर्म है. पिछले कुछ मुकाबलों में इन दोनों खिलाड़ियों ने ही टी20 फॉर्मेट में भारतीय पारी का आगाज किया है. इस दौरान टीम का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. अभिषेक शुरुआती ओवरों से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं, जबकि गिल संयमित तरीके से पारी को आगे बढ़ाते हैं. 

इन धुरंधरों पर रहेगी मध्यक्रम की कमान 

मध्यक्रम की कमान कैप्टन सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ तिलक वर्मा और जितेश शर्मा के कंधों पर रहेगी. सूर्या का फॉर्म मौजूदा समय में जरूर डगमगाया हुआ है. मगर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है. वहीं युवा तिलक लगातार टीम की जीत में अपना अहम योगदान दे रहे हैं. इसके अलावा जितेश को जरूर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. मगर आईपीएल में उन्होंने अपनी काबिलियत को सबके सामने पेश किया है. 

3 ऑलराउंडर का साथ मैदान में उतर सकती है भारतीय टीम 

पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. जिसमें हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल का नाम शामिल हो सकता है. ये तीनों ही खिलाड़ी बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी मैच का रूख बदलने में माहिर हैं.

इन पर रहेगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी 

तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में 2 मुख्य तेज गेंदबाजों को शामिल किया जा सकता है. जिसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का नाम कन्फर्म नजर आ रहा है. इनके अलावा टीम में मुख्य स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है. हाल के समय में बतौर स्पिनर चक्रवर्ती ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 

पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती. 

यह भी पढ़ें- IND vs SA T20I Series: 9 दिसंबस से शुरू होगा टी20 का रोमांच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, रिकॉर्ड से लेकर शेड्यूल तक जानें तमाम बातें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now