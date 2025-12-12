वैभव सूर्यवंशी ने उड़ाया गर्दा, UAE-19 के खिलाफ 171 रन की तूफानी पारी खेल बना दिया WORLD RECORD, दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi century: वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ केवल 56 गेंद पर शतक जमाकर इतिहास रच दिया. वैभव एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप में अपनी तूफानी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वैभव, मेन्स अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं तो वहीं, अंडर-19 एशिया कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी वैभव बने हैं. अपनी इस शतकीय पारी में वैभव ने 14 छक्के अबतक लगा लिए हैं. एशिया यूथ/अंडर-19 कप के लिए एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी दरवेश रसूली के नाम था. दरवेश रसूली ने 2017 में अपनी 105 रन की पारी में 10 छक्के लगाए थे.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के दरवेश रसूली के नाम अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. दरवेश रसूली ने कुल 22 छक्के लगाए थे. लेकिन वैभव ने अपनी एक ही पारी में 14 छक्के लगाकर इस रिकॉर्ड को भी अपना बना लिया है. अब वैभव डर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, वैभव के नाम अब कुल 26 छक्के दर्ज हो गए हैं.

अंडर 19 एशिया कप में 150 + स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज

इसके अलावा वैभव अंडर 19 एशिया कप में 150 + स्कोर करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. यूएई के आर्यन सक्सेना ने 150 रन तो वहीं, बांग्लादेश के सौम्या सरकार ने 2012 में कतर के खिलाफ 209 रन की पारी खेली थी. वहीं, अंडर 19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बने.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज वैभव बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. माइकल हिल ने एक यूथ वनडे पारी में कुल 12 छक्के लगाए थे. वहीं, वैभव ने अपनी 171 रन का पारी में 14 छक्के लगाए. वैभव ने केवल 95 गेंद पर 171 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के लगाए, माइकल ने 2008 में नामीबिया के खिलाफ मैच में 12 छक्के लगाकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना बनाया था.

भारत के फ्यूर स्टार, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी 2025 में:

IPL में शतक

IPL में किसी भारतीय की तरफ से सबसे तेज़ शतक

ENG में यूथ ODI में शतक

AUS में यूथ टेस्ट में शतक

इंडिया A के लिए 32 गेंदों में शतक

SMAT में शतक

U-19 एशिया कप में इंडिया के लिए शतक

युथ ODI में तीसरा सबसे तेज शतक

बता दें कि वैभव ने 56 गेंद पर शतक ठोका जो युथ ODI में तीसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ केवल 52 गेंदों में शतक लगाने का कमाल किया है. इस मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के कमरान गुलाम हैं जिन्होंने 53 गेंदों में शतक पूरा किया है वैभव का बल्ला लगातार आग उगल रहा है. वैभव का साल 2025 में यह छठा शतक है. इसके अलावा वैभव का लिस्ट A करियर में दूसरा शतक है. मैच की बात करें तो यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

टीमें इस प्रकार है

संयुक्त अरब अमीरात की प्लेइंग XI: यायिन राय (कप्तान), अयान मिस्बाह, अहमद खुदादाद, शालोम डिसूजा, पृथ्वी मधु, नूरुल्लाह अयोबी, सालेह अमीन (विकेटकीपर), उदीश सूरी, अली असगर शम्स, युग शर्मा, मुहम्मद रेयान खान

भारत की प्लेइंग XI: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान.