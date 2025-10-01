विज्ञापन
VIDEO: वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी का विस्फोट, छक्के-चौकों की बौछार करते हुए जड़ा शतक

Vaibhav Suryavanshi, India Under-19 vs Australia Under-19: भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच जारी यूथ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने शतक जड़ा है.

  • भारत की अंडर-19 टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज खेल रही है
  • भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 86 गेंदों पर 113 रन बनाए जिसमें नौ चौके और आठ छक्के शामिल थे
  • मध्यक्रम के बल्लेबाज वेदांत त्रिवेदी ने 192 गेंदों में 140 रन बनाए और 19 चौकों की मदद से पारी संभाली
Vaibhav Suryavanshi, India Under-19 vs Australia Under-19: मौजूदा समय में भारत की युवा अंडर-19 टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 30 सितंबर 2025 से ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज वेदांत त्रिवेदी ने शतक जड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. 

वैभव ने 113, जबकि वेदांत ने खेली 140 रनों की शतकीय पारी 

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के पहली पारी में 243 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करने आए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो खूब चला. मगर उनके साथी सलामी जोड़ीदार और टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे (21) का बल्ला खामोश रहा. 

वैभव ने मैच के दौरान कुल 86 गेंदों का सामना किया. इस बीच 131.39 की स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से नौ चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले. 

पहली पारी में केवल वैभव ने ही नहीं चौथे क्रम के बल्लेबाज वेदांत ने भी खूब रंग जमाया. टीम के लिए उन्होंने कुल 192 गेंदों का सामना किया. इस बीच 72.91 की स्ट्राइक रेट से 140 रनों का योगदान देने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 19 चौके देखने को मिले. 

ऑस्ट्रेलिया के 243 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने बनाए 428 रन 

ब्रिस्बेन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 243 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 428 रन बनाए हैं. जिसके आधार पर टीम इंडिया को 185 रनों की बढ़त हासिल हुई है. 

