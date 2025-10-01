Brian Bennett: पाकिस्तानी 'विराट कोहली' का रिकॉर्ड ध्वस्त कर वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो गए ब्रायन बेनेट

Brian Bennett World Record: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने इतिहास रच दिया है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 22 साल और 127 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ा था. मगर तंजानिया के खिलाफ 30 सितंबर को खेले गए अपने पिछले टी20 मुकाबले में बेनेट ने शतक जड़ते हुए यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ब्रायन बेनेट ने 21 साल और 324 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा किया है.

बेनेट ने तंजानिया के खिलाफ 185 के स्ट्राइक रेट से की बल्लेबाजी

ब्रायन बेनेट अपने पिछले टी20 मुकाबले में तंजानिया के खिलाफ काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आए. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस हारकर जिम्बाब्वे की तरफ से पारी का आगाज करने आए बेनेट ने कुल 60 गेंदों का सामना किया. इस बीच 185 की स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 15 चौके और दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

221 रन बनाने में कामयाब हुई थी जिम्बाब्वे

बेनेट के विस्फोटक बल्लेबाजी का ही कमाल रहा कि जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाने में कामयाब रही. बेनेट (111) के अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार तदिवानाशे मारुमानी 34 गेंदों में 49 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

108 रन पर ढेर हो गई तंजानिया

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तंजानिया की पूरी टीम 18.4 ओवरों में 108 रनों पर ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए अभिक पटवा ने 22 गेंद में 32 रन की सर्वाधिक पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

