महिला टीम को ममता बनर्जी ने दी बधाई, तो बीजेपी ने कसा तंज,'आपने तो कहा था रात 8 बजे तक घर आ जाना...'

विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को देश-विदेश से लगातार बधाइयां मिल रही हैं. बधाई देने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं. लेकिन उनकी बधाई पर राजनीति शुरू हो गई है. दरअसल बीजेपी ममता के एक पुराने बयान को लेकर तंश कस रही है.ममता ने बलात्कार की एक घटना के बाद लड़कियों को रात आठ बजे तक घर लौटने की सलाह दी थी. बीजेपी इस बयान को लेकर उन पर निशाना साध रही है.
ममता बनर्जी ने क्या संदेश दिया है
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,''विश्व कप फाइनल में हमारे महिला टीम की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. उन्होंने टूर्नामेंट में जो संघर्ष दिखाया और नियंत्रण दिखाया वह युवा लड़कियों के प्रेरणा बनेगा. आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर विश्वस्तरीय टीम हैं. आपने हमें कई बेहतरीन पल दिए. आप हमारे हीरो हैं. भविष्य में और भी बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही हैं. हम आपके साथ हैं.''
OMG they were playing till 12❗️— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) November 2, 2025
But you had told them to be home by 8‼️#Raat8Ta #WomensWorldCup2025 https://t.co/OQ9bReYVmv
ममता पर हमलावर क्यों हैं बीजेपी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस बधाई पर बीजेपी ने कहा,''हे भगवान, वह तो 12 बजे तक खेल रहीं थीं, लेकिन आपने तो उन्हें आठ बजे तक घर आने के लिए कहा था.''
ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद लड़कियों को देर रात घर से नहीं निकलने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था,''खासकर दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में पढ़ाई करने आईं छात्राओं से छात्रावासों के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. उन्हें देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए, हालांकि उन्हें जहां चाहें जाने का मौलिक अधिकार है.''
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्व कप में ऐतिहासिक जीत का पूरे देश भर में जश्न मनाया गया. यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. वर्षों की कड़ी मेहनत से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम रविवार रात फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर एकदिवसीय खिताब जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई.
