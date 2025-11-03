'ये अंत नहीं, अभी तो शुरुआत है', हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, मंधाना-दीप्ति नहीं, ये खिलाड़ी रही टर्निंग पॉइंट

Harmanpreet Kaur Statement After Becoming Women World Cup Champion 2025: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन कौन है? जवाब सबके सामने आ गया है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवीं मुंबई में खेला गया. जहां फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम 52 रनों से बाजी में कामयाब रही. ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी खुश नजर आईं. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'मैं इस लाजवाब दर्शक-दीर्घा की आभारी हूं. पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे साथ खड़े रहे. हमारे उतार-चढ़ाव में हमारे साथ बने रहे, जिसके लिए उनका धन्यवाद. आत्मविश्वास की हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी. भले ही हमने लगातार तीन मैच गंवा दिए थे. मगर हम जानते थे कि हमारे अंदर कुछ खास है. जिससे हम स्थिति को पलट सकते हैं. पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम सकारात्मक रही. सबको पता था कि उन्हें करना क्या है. इस पल के लिए सभी ने दिन रात मेहनत की थी. वाकई में यह टीम इस मुकाम के लिए हकदार है.

शेफाली वर्मा की सराहना करते हुए कप्तान ने कहा, 'जब लॉरा और सूने काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहीं थीं. उसी दौरान मैंने शेफाली को मैदान में आत्मविश्वास के साथ खड़े देखा. मुझे यकीन हो गया आज का दिन हमारा है. मैंने अपने दिल की सुनी और मुझे लगा कि उसे एक ओवर देना चाहिए. वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई. उसको पूरा श्रेय जाता है. मैच के दौरान वह बेहद सकारात्मक रही और टीम के लिए हमेशा तैयार थी.

कौर ने आखिर में कहा, 'यह तो बस शुरुआत है. हमारी अगली योजना इस जीत को आदत बनाने की है. हम काफी लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. वह पल आ गया है. आगे और भी बड़े मौके हमें मिलने वाले हैं. हम लगातार और ज्यादा बेहतर होना चाहते हैं. ये अंत नहीं, अभी तो शुरुआत है.'

