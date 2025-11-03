विज्ञापन

टीवी पर सुनिधि चौहान महिला विश्व कप से पहले गा रही थीं राष्ट्रगान, पाकिस्तान की जर्सी पहने लोगों ने किया कुछ..

वुमन्स वर्ल्ड कप 2025 मैच से पहले सिंगर सुनिधि चौहान ने राष्ट्रगान गाया था, जिसका एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है.  

सुनिधि चौहान का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

भारत ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में 52 रन से जीत दर्ज की, जिसके चलते सोशल मीडिया पर इस रोमांचक मैच के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक वीडियो फैंस का दिल जीत रहा है, जिसमें मैच से पहले बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान राष्ट्रगान गाते हुए नजर आ रही हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीवी पर चल रहे इस खास पल को कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने लीन लोग देख रहे थे. इस दिल जीत लेने वाले वीडियो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन दे रहे हैं. 

इंस्टाग्राम पर अरशद मुहम्मद हनीफ द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दो पुरुषों के साथ एक बच्ची पाकिस्तानी जर्सी पहने भारतीय राष्ट्रगान के दौरान खड़े नजर आ रहे हैं. जबकि टीवी पर सुनिधि चौहान मैच से पहले लाइव गाते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे विश्व कप फाइनल से पहले सुनिधि चौहान द्वारा भारतीय राष्ट्रगान गाए जाने का गौरवशाली क्षण! हर ओर जोश...'

वीडियो को देखने बाद इंस्टाग्राम यूजर्स ने हार्ट इमोजी से कमेंट सेक्शन भर दिया है. जबकि एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा. हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, आपके लिए रिस्पेक्ट है. तीसरे यूजर ने लिखा, दिल जीत लिया भाई आपने. भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आशीर्वाद शुभआशीष तथास्तु.

बता दें कि रविवार को नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से अयाबोंगा खाका ने 3 विकेट अपने नाम किए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम की ओर से कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 101 रन की पारी खेली. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए. यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप खिताब है.

