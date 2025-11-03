भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर झूमा पूरा देश, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला ने भी यूं किया सेलिब्रेट

Women World Cup Champion 2025: भारत ने रविवार को इतिहास रच दिया.वुमेन्स क्रिकेट में वो पल आ गया जिसका इंतजार सालों से था. टीम इंडिया ने पहली बार ICC Women's Cricket World Cup जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया. इसी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया के टॉप टेक लीडर्स गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भी भारत की जीत को सेलिब्रेट किया.

सुंदर पिचाई को आई 1983 और 2011 की जीत की याद

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जताई. उन्होंने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा "यह एक रोमांचक और यादगार वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल था, 1983 और 2011 की यादें ताजा हो गईं. टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई, यह जीत एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी. साउथ अफ्रीका ने भी शानदार टूर्नामेंट खेला."

That was a nail biting women's world cup cricket final, memories of 1983 and 2011 indeed. Congrats to team India, am sure will inspire a whole generation. Great tournament from South Africa too! — Sundar Pichai (@sundarpichai) November 2, 2025

सुंदर पिचाई ने भारत की इस जीत की तुलना पुरुष क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत से की, जो 1983 और 2011 में हुई थी.

सत्य नडेला ने लिखा – Legends Born!

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और तारीफ करते हुए लिखा-"Women in Blue = World Champions! साउथ अफ्रीका को भी सलाम, जिसने पहली बार फाइनल में जगह बनाई.सत्य नडेला ने कहा कि ये दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महिला क्रिकेट का नया चैप्टर है. नई कहानियां लिखी गईं, बैरियर टूटीं और नई लीजेंड्स बनीं."

Women in Blue = World Champions! 🏆🇮🇳



Respect to 🇿🇦 South Africa for making their first-ever final 👏



A truly historic day for women's cricket—new chapters written, barriers broken, legends born. — Satya Nadella (@satyanadella) November 2, 2025

दुनिया के इन दो बड़े टेक लीडर्स की पोस्ट ने इस बात को और मजबूत कर दिया कि भारत की यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ खेल जगत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सराही जा रही है.

भारत ने रचा इतिहास, पहली बार Women's ODI World Cup अपने नाम किया

भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता. ये जीत DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मिली, जहां ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कमाल दिखाया उन्होंने 58 रन बनाए और 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298/7 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट की शानदार पारी के बावजूद 246 रन पर सिमट गई.

कठिन सफर के बाद मिली ये ऐतिहासिक जीत

ये जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार तीन मैच हारे थे और मुश्किल से सेमीफाइनल में पहुंचा था. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई और फिर साउथ अफ्रीका को मात देकर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया पहली बार विश्व चैंपियन बनीं.

इस जीत के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया जिसने पुरुष और महिला दोनों ODI वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं. इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास थी.

फैंस और दिग्गजों ने मनाया जश्न

इस यादगार फाइनल को अब तक के सबसे बेहतरीन वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में से एक माना जा रहा है. पूरी दुनिया में भारतीय टीम की तारीफ हो रही है और सोशल मीडिया पर #WomenInBlue ट्रेंड कर रहा है. ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस भरोसे की निशानी है कि भारतीय महिलाएं किसी भी मैदान पर दुनिया को मात दे सकती हैं.