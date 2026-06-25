छोटे भाई आशीर्वाद ने फिर जमाया तूफानी शतक, वैभव सूर्यवंशी ने किया रिएक्ट

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अभी आयरलैंड के दौरे पर हैं. इंडिया ए के साथ खिताब जीतने के बाद यह खिलाड़ी अब भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के लिए तैयार है. वैभव मैदान पर कदम रखते ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बन जाएंगे. जहां एक तरफ वैभव कारनामे किए जा रहे हैं, वहीं अब उनके छोटे भाई ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. वैभव के भाई आशीर्वाद ने शतक जड़ा है. अपने छोटे भाई की शतकीय पारी देख वैभव की खुश नजर आए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम से अपने भाई के कारनामे को शेयर किया है.

वैभव ने आशीर्वाद की नई सेंचुरी की तारीफ़ करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. यह पोस्ट जल्द ही क्रिकेट फैंस के बीच वायरल हो गई, और कई लोगों ने सूर्यवंशी परिवार से उभर रहे क्रिकेट टैलेंट की तारीफ़ की. वैभव के शेयर किए स्क्रीनशॉट में एक शानदार स्कोरकार्ड दिखाया गया है.

वैभव ने अपने भाई की एक और सेंचुरी पर इंस्टा स्टोरी शेयर की है.)

Photo Credit: Vaibhav Sooryavanshi Instagram

आशीर्वाद ने सिर्फ़ 119 गेंदों पर 168 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 19 चौके और छह छक्के लगाए. इस पारी ने बिहार के क्रिकेट सर्किट में सबसे होनहार युवा टैलेंट में से एक के तौर पर उनकी पहचान और मज़बूत की. यह नई सेंचुरी 10 साल के बच्चे के समस्तीपुर में एक लोकल प्रैक्टिस मैच में अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाने के कुछ हफ़्ते बाद आई है. क्रिकेट अकादमी ताजपुर को रिप्रेजेंट करते हुए, आशीर्वाद ने 87 गेंदों पर 103 रन बनाए. उन्होंने 118 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट बनाए रखते हुए 20 चौके और एक छक्का लगाया.

आशीर्वाद के इस कारनामे से उनका परिवार बहुत खुश है. उनके पिता, संजीव सूर्यवंशी ने युवा खिलाड़ी की पहली सेंचुरी के बाद अपनी खुशी ज़ाहिर की और सपोर्टर्स को उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने यह भी बताया कि वह आशीर्वाद को वह वैभव की तरह एक टॉप-क्वालिटी क्रिकेटर बनाने में मदद करना चाहते हैं. वैभव तीन भाइयों में बीच का भाई है, जिसमें उज्ज्वल सूर्यवंशी सबसे बड़ा और आशीर्वाद सबसे छोटा है. वैभव की तरह, आशीर्वाद भी बल्ले से अपने अग्रेसिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं.

वैभव नेशनल लेवल पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आशीर्वाद के हालिया प्रदर्शन से लगता है कि परिवार के लिए एक और अच्छी शुरुआत हो सकती है. उनके लगातार बड़े स्कोर ने काफी उत्साह पैदा किया है, और उनके बड़े भाई के खुले तौर पर उनका समर्थन करने से, इस युवा खिलाड़ी का सफर पहले से ही लोकल क्रिकेट सर्कल से कहीं ज़्यादा ध्यान खींच रहा है.

यह भी पढ़ें: 981 दिनों बाद ब्राज़ील की नंबर 10 जर्सी पहनकर पिच पर लौटे नेमार, फ़ैन्स हुए भावुक, मैच के बाद बेटियों संग खेलते दिखे ‘नेय'

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup: फीफा ने कतर के असिम मदीबो को किया 5 मैचों के लिए बैन, इस जुर्म की मिली सजा