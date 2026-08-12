छोटी हाइट वालों के लिए बेजोड़ हैं ये बाइक-स्कूटी, स्टाइलिश लुक से बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस, हर बजट में फिट

Best Bike For Short Height Riders: अगर आपकी लंबाई 5 फीट 4 इंच से कम है और ऐसी बाइक या स्कूटर तलाश रहे हैं, जिस पर बैठने के बाद दोनों पैर आसानी से जमीन पर टिक सकें, तो आप अकेले नहीं हैं. ऐसी बाइक जिस पर दोनों पैर रुकने के समय जमीन पर अच्छी तरह टिक जाएं, वो राइडिंग के दौरान आत्मविश्वास और कंट्रोल दोनों बढ़ाती है. छोटी हाइट वाले राइडर्स के लिए सही बाइक चुनना काफी जरूरी है. यहां पर आपको ही कुछ बाइक और स्कूटी के बारे में बता रहे हैं.

Honda Activa 6G: छोटी हाइट वाले राइडर्स के लिए आसान ऑप्शन

Honda Activa 6G भारत के सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक है. इसकी 692mm सीट हाइट इसे छोटी हाइट वाले राइडर्स के लिए काफी आसान बनाती है. कई 5 फीट से कम लंबाई वाले राइडर्स भी इस पर बैठने के बाद दोनों पैर जमीन पर आसानी से रख सकते हैं. इसमें CVT गियरबॉक्स मिलता है, इसलिए क्लच दबाने या गियर बदलने की जरूरत नहीं होती. बार-बार रुकने और चलने वाले ट्रैफिक में यह काफी सुविधाजनक है.

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Bajaj Avenger Street 160: कम बजट में क्रूजर बाइक

Bajaj Avenger Street 160 कम सीट हाइट के साथ क्रूजर बाइक का एक्सपीरियंस देती है. इसकी 710mm सीट हाइट 5 फीट 2 इंच से 5 फीट 4 इंच तक के राइडर्स के लिए उपयोगी हो सकती है. इसकी क्रूजर जैसी राइडिंग पोजिशन के कारण सीट की ऊंचाई रियलस्टिक इस्तेमाल में और कम महसूस हो सकती है. चौड़ी सीट वजन को बेहतर तरीके से संभालती है और लंबे सफर में आराम देती है. इसका 160mm ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों और गड्ढों वाले रास्तों पर भी स्कूटरों की तुलना में बेहतर है.

Yamaha Fascino 125: स्टाइल और माइलेज का कॉम्बिनेशन

Yamaha Fascino 125 छोटी हाइट वाले राइडर्स के लिए एक स्टाइलिश स्कूटर ऑप्शन है. इसकी 715mm सीट हाइट इसे 5 फीट 1 इंच से 5 फीट 3 इंच तक के कई राइडर्स के लिए सुविधाजनक बनाती है. इसमें Smart Motor Generator तकनीक मिलती है, जो कम RPM पर इंजन को बेहतर तरीके से चलने में मदद करती है. इसका रेट्रो डिजाइन और आधुनिक फीचर्स इसे स्टाइल पसंद करने वाले राइडर्स के लिए आकर्षक बनाते हैं.

Hero Splendor Plus: किफायती और भरोसेमंद कम्यूटर

Hero Splendor Plus भारत की सबसे लोकप्रिय कम्यूटर बाइक में से एक है. इसकी लोकप्रियता की वजह कम कीमत, भरोसेमंद इंजन और अच्छा माइलेज है. इसमें i3S तकनीक दी गई है, जो ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन को अपने आप बंद करके ईंधन बचाने में मदद करती है. 730mm सीट हाइट इसे करीब 5 फीट 2 इंच से 5 फीट 3 इंच के राइडर्स के लिए सुविधाजनक बनाती है. इसकी सीधी राइडिंग पोजिशन से सड़क पर अच्छी विजिबिलिटी मिलती है.

Royal Enfield Meteor 350: छोटी हाइट वालों के लिए प्रीमियम क्रूजर

अगर आप छोटी हाइट के बावजूद प्रीमियम क्रूजर बाइक चाहते हैं, तो Royal Enfield Meteor 350 एक विकल्प हो सकती है. इसकी सीट हाइट 755mm है और क्रूजर राइडिंग पोजिशन के कारण ये रियल यूजेज में ज्यादा आसान महसूस हो सकती है. इसमें 349cc इंजन मिलता है, जो पुराने Royal Enfield इंजनों की तुलना में ज्यादा रिफाइंड है. चौड़ी सीट लंबे सफर में आराम देती है. Meteor 350 में Tripper Navigation Pod का विकल्प मिलता है. ये Bluetooth के जरिए जुड़कर रास्ते की जानकारी देता है और नए रास्तों पर सफर करने में उपयोगी हो सकता है.

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