'लीजेंड किलर' वैभव सूर्यवंशी! पहली-दूसरी गेंद पर इन दिग्गज गेंदबाजों को जड़े छक्के-चौके, देखें पूरी लिस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Hit List: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने काफी कम समय में दुनिया के खतरनाक औऱ महान गेंदबाजों के अंदर डर पैदा कर दिया है. वैभव की बल्लेबाजी ऐसी है जिसे देखकर दुनिया हैरान है. वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी शैली पहली ही गेंद पर छक्का और चौका जमाने की कोशिश करने वाली है जिसका शिकार जसप्रीत बुमराह से लेकर पैट कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाज बन चुके हैं. यही कारण है कि अब वैभव सूर्यवंशी को 'लीजेंड किलर' के तौर पर जाने जा रहे हैं. इतनी कम उम्र में बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर खेलने की वजह से वैभव सूर्यवंशी को 'लीजेंड किलर' का निकनेम मिला है. सिर्फ 15 साल के होने के बावजूद, इस युवा बैटर ने बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के खिलाफ पहली ही गेंद से अटैक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है.

उनकी 'हिट लिस्ट' में क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं. सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और लुंगी एनगिडी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ़ पहली ही गेंद पर छक्के जड़े हैं. इसके अलावा उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और जोश हेजलवुड के खिलाफ भी पहली गेंद पर चौके लगाने का कमाल किया है.

वैभव की आक्रामक सोच यहीं नहीं रुकती. उन्होंने मार्को जानसन और सुनील नरेन जैसे वर्ल्ड-क्लास गेंदबाजों के खिलाफ दूसरी गेंद पर भी छक्के जड़े हैं, जो यह दिखाता है कि उनमें शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर हमला करने की प काबिलियत है.

अपने निडर बल्लेबाजी से वैभव दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों को चुनौती देने की हिम्मत रख रहे हैं. यही कारण है कि उन्हें इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जा रहा है.

लीजेंड किलर' वैभव सूर्यवंशी'

पहली गेंद छक्का

जसप्रीत बुमराह

पैट कमिंस

शार्दुल ठाकुर

वाशिंगटन सुंदर

ट्रेंट बोल्ट

मोहम्मद सिराज

लुंगी एनगिडी

पहली गेंद चौका

भुवनेश्वर कुमार

अर्शदीप सिंह

जोश हेज़लवुड

दूसरी गेंद छक्का

मार्को जानसन

सुनील नारायण

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