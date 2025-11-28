विज्ञापन
उस्मान ख्वाजा ने पर्थ की पिच को लेकर निकाली भड़ास, भारत का जिक्र कर ICC के फैसले पर उठाए सवाल

Usman Khawaja Statement on Perth Pitch: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की पिच की आलोचना की है.

उस्मान ख्वाजा ने पर्थ की पिच को लेकर निकाली भड़ास, भारत का जिक्र कर ICC के फैसले पर उठाए सवाल
Usman Khawaja: उस्मान ख्वाजा ने पर्थ की पिच को लेकर निकाली भड़ास
  • ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट की पिच की आईसीसी द्वारा दी गई उच्च रेटिंग की आलोचना की है.
  • पर्थ में पहला एशेज टेस्ट केवल दो दिन में खत्म हो गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराया.
  • ख्वाजा ने कहा कि पिच पर गेंदबाजों के लिए असामान्य उछाल था और पहले दिन विकेट खराब था.
ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की पिच की आलोचना की है. ख्वाजा की आलोचना आईसीसी द्वारा पर्थ पिच को दी गई 'बहुत अच्छी' रेटिंग के बाद आई है. बता दें, पर्थ टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया था. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी थी. तेज गेंदबाजों ने इस मैच में सबसे अधिक शिकार किए थे. पर्थ टेस्ट एशेज इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला बना था.

ख्वाजा ने उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के एक इवेंट में कहा,"पहले दिन 19 विकेट गिरे. पिछले साल भारत के साथ टेस्ट में भी यही हुआ था. पहले दिन यही स्थिति थी. स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. गेंद उनके बल्ले पर भी नहीं आ रही थी. खिलाड़ी इंजर्ड हुए. क्या इस पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग देना सही है."

उन्होंने कहा कि आप वास्तव में गेंद कब ऊपर या नीचे जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. यह सबसे मुश्किल है. पर्थ में पहले दिन का विकेट बकवास था. यह पिछले साल भी था, इस साल भी था. पर्थ की विकेट दूसरे दिन, तीसरे दिन बेहतर होती है. चौथे दिन विकेट टूटने लगती है.

उस्मान ख्वाजा पीठ में ऐंठन के कारण पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में पारी की शुरुआत नहीं कर सके थे. ब्रिसबेन के गाबा में होने वाले टेस्ट से पहले वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए घोषित टीम में भी जगह दी गई है. ट्रेविस हेड ने पर्थ टेस्ट में शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलायी थी. देखना होगा कि गाबा में उस्मान ख्वाजा के साथ हेड पारी की शुरुआत करते हैं, ख्वाजा के साथ किसी और को भेजा जाता है या फिर हेड के साथ किसी और को भेजा जाता है. 

18 दिसंबर को 39 साल के होने जा रहे ख्वाजा लंबे समय ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट बतौर ओपनर खेल रहे हैं. अब तक खेले 85 टेस्ट मैचों की 153 पारियों में 16 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से वह 6,055 रन बना चुके हैं.

