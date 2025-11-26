विज्ञापन
बतौर ओपनर टेस्ट में सबसे तेज 25000 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज, जायसवाल ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड

Fastest 2500 Test runs for India : टेस्ट में भारत की ओऱ से बतौर ओपनर सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले जायसवाल तीसरे बल्लेबाज बने. ऐसा कर जायसवाल ने सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा को पछाड़ दिया. 

IND vs SA, 2nd Test: जायसवाल का धमाका
  • गुवाहाटी टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 13 रन बनाए
  • यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में बतौर ओपनर सबसे तेज 2500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड हासिल किया
  • यशस्वी ने 53 पारियों में 2500 रन बनाकर सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा
IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल कोई खास कमाल नहीं कर पाए. जायसवाल पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 13 रन बनाकर आउट हुए. इस टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे लेकिन जायसवाल ने बतौर ओपनर टेस्ट में सबसे तेज 2500 रन पूरा करने में सफलता हासिल की . टेस्ट में भारत की ओऱ से बतौर ओपनर सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले जायसवाल तीसरे बल्लेबाज बने. ऐसा कर जायसवाल ने सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा को पछाड़ दिया. 

बतौर ओपनर टेस्ट में सबसे तेज 25000 रन 

टेस्ट में बतौर ओपनर भारत की ओर से टेस्ट मे ंसबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में बतौर ओपनर 47 पारी में 2500 रन बनाने में सफल रहे थे. दूसरे नंबर पर गौतम गंभीर हैं. गंभीर ने 48 पारी में 2500 रन बतौर ओपनर टेस्ट में पूरे किए थे. 

तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं. जायसवाल ने 2500 टेस्ट रन बतौर ओपनर 53 पारी में पूरा करने में सफल रहे थे. इसके बाद चौथे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने बतौर ओपनर टेस्ट में 2500 रन 54 पारी में पूरा किए थे. वहीं, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज में से एक रहे सुनील गावस्कर ने टेस्ट में बतौर ओपनर 2500 रन 55 पारी में पूरा करने में सफलता हासिल की थी. 

जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में अबतक 28 मैच खेलकर 2511 रन बनाए हैं जिसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज है बता दें कि गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 549 रन का टारगेट दिया था. 

