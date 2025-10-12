विज्ञापन
शुभमन गिल से लेकर डॉन ब्रैडमैन तक, मिलिए टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे तेज 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज से

From Shubman Gill to Donald Bradman: दिल्ली टेस्ट मैच में गिल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोक महान सर डॉन ब्रैडमैन का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

शुभमन गिल से लेकर डॉन ब्रैडमैन तक, मिलिए टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे तेज 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज से
Fastest 5 Test hundreds as captain in Test
  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 2025 में पाँचवाँ टेस्ट शतक लगाकर शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया है
  • इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने नौ पारियों में बतौर कप्तान पाँच टेस्ट शतक बनाकर सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया
  • सुनील गावस्कर ने दस पारियों में पाँच शतक बनाकर बतौर कप्तान सबसे तेज दूसरे बल्लेबाज बनने का गौरव पाया
Top 5 captains to hit fastest five Test hundreds :भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अपना 10वां और बतौर भारतीय कप्तान पांचवां टेस्ट शतक जड़ा. यह 2025 में उनका पांचवां शतक है.   गिल समेत उन चार कप्तानों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने सबसे कम पारियों में अपना कप्तान के तौर पर पांच शतक लगाने में सफल  रहे हैं. 

एलिस्टर कुक - 9 पारी में

इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने बतौर कप्तान सिर्फ़ नौ पारी में 5 टेस्ट शतक लगाने में सफल रहे थे.   कुक कप्तान के तौर पर सबसे तेज 5 शतक लगाने वाले कप्तान हैं. 

सुनील गावस्कर - 10 पारी

महान भारतीय सलामी बल्लेबाज़ सुनील गावस्कर ने बतौर कप्तान 10 पारियों में 5 टेस्ट शतक बनाने में सफलता हासिल की थी. गावस्कर सबसे तेज बतौर कप्तान 5 शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे कप्तान हैं. 

शुभमन गिल - 12 पारी

भारत के शुभमन गिल बतौर कप्तान केवल 12 पारी में ही 5 टेस्ट शतक लगाने में सफलता हासिल की है. गिल ने कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं. गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में नाबाद 129 रन बनाए. 

डॉन ब्रैडमैन - 13 पारी

महान सर डॉन ब्रैडमैन ने कप्तान के तौर पर 13 पारियों में 5 टेस्ट शतक लगाने में सफल रहे थे.  डॉन ब्रैडमैन को टेस्ट क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है. 

स्टीव स्मिथ- 14 पारियां

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 14 पारी में ही बतौर कप्तान 5 टेस्ट शतक लगाने में सफल रहे थे. 

