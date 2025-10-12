विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक जमाकर रचा इतिहास, सर डॉन ब्रैडमैन का महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली

Shubman Gill Century: कप्तान शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरे किया. इस शतक के साथ ही गिल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक जमाकर रचा इतिहास, सर डॉन ब्रैडमैन का महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली
Shubman Gill 10th Test Century
  • दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का दसवां शतक पूरा किया
  • ब्रैडमैन ने 13 पारी में कप्तान के तौर पर 5 शतक पूरे किए थे, गिल ने 12 पारी में बतौर कप्तान 5 शतक ठोक दिए हैं.
  • गिल ने इसके अलावा एक साल में बतौर भारतीय कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने के मामले में कोहली की बराबरी की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill record : दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल ने भी कमाल किया और अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया. गिल ने शतक जमाकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. गिल टेस्ट में बतौप कप्तान 12 पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर गिल ने  बतौर कप्तान विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट में 12 पारियों के बा कुल 5 बार 50+ स्कोर करने में सफल रहे थे. वहीं, गिल ने छठी बार टेस्ट में बतौर कप्तान 50+ स्कोर करने का कमाल कर दिखाया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं, बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान 12 पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर करने का महारिकॉर्ड एम एस धोनी के नाम है. धोनी ने 8 बार 12 पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर करने में सफल रहे थे. 

बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान 12 पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर

8: एमएस धोनी
7: सुनील गावस्कर
6: शुभमन गिल
5: विराट कोहली
5: विजय हजारे

गिल ने 177 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया. बता दे ंकि गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपिय़नशिप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं तो वहीं, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. WTC इतिहास में गिल ने 10 शतक ठोके हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

WTC इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक शतक 

शुबमन गिल- 10*
रोहित शर्मा- 9
यशस्वी जयसवाल- 7
ऋषभ पंत- 6
केएल राहुल- 6

दूसरी ओर गिल बतौर कप्तान इस साल 5 टेस्ट शतक लगाने में सफल हो गए हैं. गिल एक साल में बतौर भारतीय कप्तान  सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. 

एक कैलेंडर ईयर में बतौर कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक

5: शुभमन गिल (2025)
5: विराट कोहली (2018)
5: विराट कोहली (2017)
4: विराट कोहली (2016)
4: सचिन तेंदुलकर (1997)

इसके अलावा गिल बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे तेज 5 शतक लगाने वाले भारत को दूसरे कप्तान हैं. गिल ने बतौर कप्तान 12 पारियों में ही 5 शतक कप्तान के तौर पर जड़ दिए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर सुनिल गावस्कर हैं. गावस्कर ने 10 पारी में ही 5 शतक कप्तान के तौर पर ठोक दिए थे. 

बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में सबसे तेज 5 शतक 

सुनील गावस्कर - 10 पारी
शुबमन गिल- 12 पारी
विराट कोहली- 18 पारी

तोड़ दिया ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

इसके अलावा गिल ने बतौर कप्तान सबसे तेज़ 5 टेस्ट शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है. डॉन ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान सबसे तेज़ 5 टेस्ट शतक 13 पारी में पूरे किए थे. वहीं, गिल ने केवल 12 पारी में ही 5 शतक कप्तान के तौर पर जड़ दिए हैं. 

बतौर कप्तान सबसे तेज़ 5 टेस्ट शतक

 09 पारियां: एलेस्टेयर कुक
10 पारियां: सुनील गावस्कर
12 पारियां: शुभमन गिल
13 पारियां: डॉन ब्रैडमैन
14 पारियां: स्टीव स्मिथ

बता दें कि भारत ने पहली पारी 518 रन बनाकर घोषित कर दी. भारत की ओर से जायसवाल ने 175 रन और गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेली. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Cricket, India, West Indies, Virat Kohli
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com