भारत में सूडान के एम्बेसडर डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने बताया, 'जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अल फशीर में पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है. अभी शहर में कोई भी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है.

Exclusive: शाहरुख को जानते हो? हाथों में बंदूकें लिए सूडान के विद्रोहियों ने किडनैप किए भारतीय से किया सवाल
  • सूडान में जारी हिंसक संघर्ष के बीच रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने एक भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा को किडनैप किया है.
  • आदर्श बेहरा को सूडान के अल फाशिर शहर से पकड़कर नयाला सिटी ले जाया गया जो आरएसएफ का मुख्य गढ़ है.
  • आदर्श बेहरा दो साल से सूडान में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के लिए राज्य सरकार से मदद मांगी है.
नई दिल्‍ली:

सूडान इस समय बड़े संकट में है. यहां जारी नरसंहार के बीच ही रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) मिलिशिया ने एक भारतीय नागरिक को किडनैप कर लिया है. सूडान वह देश है जहां पर साल 2023 से सूडानी आर्म्ड फोर्सेफ (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं. यहां की राजधानी खार्तूम इस भयानक लड़ाई का केंद्र रही है. इस लड़ाई की वजह से 13 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं. 

खतरनाक लीडर डागालो का जिक्र 

अब एक वीडियो NDTV के पास आया है जिसमें ओडिशा के रहने वाले आदर्श बेहरा नजर आ रहे हैं जो आरएसएफ के दो सैनिकों के बच बैठे हुए नजर आ रहे हैं. कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है सूडान की जंग में शाहरुख का भी जिक्र हो रहा है. इनमें से एक सैनिक उनसे पूछता है, 'क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?' उसके पीछे एक और सैनिक उसे कैमरे के सामने कहने के लिए उकसाता है, 'डागालो अच्छा है.' डगालो यानी आरएसएफ के खतरनाक लीडर मोहम्मद हमदान डागालो, या 'हेमेती' के बारे में बात कर रहे होते हैं. 

कौन हैं आदर्श बेहरा 

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 36 साल के बेहरा को अल फाशिर शहर से किडनैप किया गया था. यह जगह खार्तूम से 1000 किमी दूर है. यहां से उन्‍हें नयाला सिटी ले जाया गया जो आरएसएफ का गढ़ है और दक्षिण पश्चिम सूडान में दक्षिण दारफूर की राजधानी है. यह जगह खार्तूम से 1200 किमी दूर है. NDTV ने ओडिशा में बेहेरा के परिवार से बात की. परिवार ने बताया कि 36 साल के बेहेरा साल 2022 से सूडान में सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. 

बेहरा ने की मदद की अपील 

बेहेरा की पत्नी सुष्मिता ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, जिनकी उम्र आठ और तीन साल है. बेहेरा के परिवार ने ही वह वीडियो शेयर किया जिसमें आदर्श को हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे देखा जा सकता है. आदर्श कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, 'मैं यहां अल फशीर में हूं जहां हालात बहुत खराब हैं. मैं दो साल से यहां बड़ी मुश्किल से रह रहा हूं. मेरा परिवार और बच्चे बहुत परेशान हैं. मैं राज्य (ओडिशा) सरकार से मदद करने की रिक्वेस्ट करता हूं.'  

भारतीय राजदूत ने क्‍या कहा 

ऊंट पर बैठकर आरएसएफ ने टोयोटा टेक्निकल्स पर छापा मारकर 18 महीने की घेराबंदी के बाद अल फशीर के आखिरी सरकारी गढ़ पर कब्‍जा कर लिया है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार को चेतावनी दी कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर हत्याओं और रेप की खबरों के बाद आरएसएफ पर वॉर क्राइम की क्राइम हो सकती है.

भारत में सूडान के एम्बेसडर डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने बताया, 'जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अल फशीर में पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है. अभी शहर में कोई भी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है. और हम, बेशक, उम्मीद करते हैं कि किसी गलती से उसे कोई नुकसान या चोट न पहुंचे.' 

Sudan, Sudan Rebels, Sudan War News
