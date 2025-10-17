'पैट कमिंस हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, तेंदुलकर हैं जीनियस', एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोले ऑस्ट्रेलियाई पूर्व PM टोनी एबॉट

Toby Albert in NDTV World Summit 2025: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 आज से शुरू हो रहा है, इस मौके पर ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 के मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि, 'हम पिछली बार जीते थे, इस बार भी हम जीत सकते हैं'. बता दें कि 2024-25 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खेले गए 5 टेस्ट सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से हराया था. भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में केवल एक टेस्ट मैच ही जीत पाई थी. वहीं, एक टेस्ट मैच ड्रा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को तीन टेस्ट मैचों में जीत मिली थी.

इसके अलावा ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने रैपिड फायर राउंड में बुमराह और पैट कमिंस में से बेस्ट गेंदबाज को चुनना को लेकर सवाल किया गया तो ऑस्ट्रेलियाई पूर्व PM ने पैट कमिंस को जसप्रीत बुमराह से बेहतर गेंदबाज करार दिया. इसके अलावा उन्होंने कोहली और स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड क्रिकेट का सुपरस्टार करार दिया. ऑस्ट्रेलियाई पूर्व PM टोनी एबॉट ने सचिन तेंदुलकर को रिकी पोंटिंग से बेहतर बल्लेबाज करार दिया है. उन्होंने मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड क्रिकेट का जीनियस क्रिकेटर कहा है.